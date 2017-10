SDA poručila Dodiku: Bh. entitet RS i Srbija nikada neće biti u istoj državi

Foto: Arhiv/Klix.ba

Stranka demokratske akcije (SDA) poručuje da bosanskohercegovački entitet RS i Srbija nikada neće biti u istoj državi, u povodu sve češćih izjava predsjednika tog entiteta Milorada Dodika o snovima da RS i Srbija postanu jedno.

"To će zauvijek ostati samo pusti snovi Milorada Dodika. Entitet RS je teški dejtonski kompromis i posljedica je agresije na BiH, etničkog čišćenja, masovnih zločina i genocida. To se nikada neće zaboraviti", saopćeno je danas iz SDA.



Smatraju da "nije prirodno, a nije ni fer, niti pošteno, kako to tvrdi Milorad Dodik, i protivno je i svim međunarodnim aktima, da se dio teritorije jedne države na kojoj su počinjeni masovni zločini i genocid spoji s državom koja je u tome učestvovala".



SDA ističe da je to nepririodno, nefer i nepošteno i da to to nikada neće dozvoliti.



"Granica između država Srbije i Bosne i Hercegovine će zauvijek ostati tamo gdje se sada nalazi, jer oni koji vole BiH nikada neće dopustiti da se ona pomjeri. Entitet RS može biti samo dio države BiH u kojem pored Srba žive i Bošnjaci, Hrvati i Ostali, i koji moraju biti ravnopravni na cijeloj teritoriji tog entiteta. Sve drugo bi predstavljalo rušenje Dejtonskog mirovnog sporazuma, a time i mira, i odvelo bi u nestanak entitet RS, koji je nastao tim sporazumom" upozoravaju iz SDA.



Dodaju da je država BiH postojala i prije Dejtonskog sporazuma i nastavit će svoje postojanje.



"Velikosprski agresor na BiH je učinio zločin prema nesrbima, ali i prema srpskom narodu u BiH. Zna Dodik koliko je srpske djece ubijeno bombardovanjem Sarajeva, da su Srbi natjerani da napuste Sarajevo prilikom reintegracije. Vjerovatno je to imao na umu kada je Karadžića prije 20 godina nazvao najvećom nesrećom srpskog naroda. Danas priča drugu priču, a dobro zna da od nje nema ništa. Dodik radije priča o svojim pustim snovima da bi ljudi zaboravili stvarnost i ekonomsku situaciju u koju ih doveo. RS grca u dugovima, fondovi i budžet su u kolapsu, brojne banke propale, ekonomija ovog entiteta je na koljenima", navodi se u saopćenju iz Službe za odnose s javnošću SDA.



Umjesto što se igra vatrom, kaže se dalje u saopćenju, Dodiku i onima koji ga podržavaju bi bilo pametnije da povedu računa o ekonomskom razvoju i ljudskim pravima svih građana u tom entitetu.