Savez za promjene pisao Dodiku: Priliči li vaše ponašanje funkciji koju obavljate?

Predsjednici Saveza za promjene uputili su pismo predsjedniku Republike Srpske (RS) Miloradu Dodiku u kojem naglašavaju da ne vide smisao njegovog poziva na razgovore, jer je "svaki put zloupotrijebio njihovu dobru volju da zajedno rješavaju nacionalne probleme srpskog naroda i RS-a".

Dodik je, između ostalih, pozvao i lidere opozicije u RS-u na razgovore sutra u Banjoj Luci, a nakon oslobađajuće presude Naseru Oriću.



Međutim, predsjednici SDS-a Vukota Govedarica, PDP-a Branislav Borenović, NDP-a Dragan Čavić te SRS RS Milanko Mihajlica, tvrde da entitetski predsjednik umjesto jedinstva, izazivao i podsticao podjele.



"Poziv koji ste nam uputili vrijedan bi bio poštovanja kada bi mi bili uvjereni da su vaše namjere iskrene i u duhu vaše uloge opisane članom Ustava RS kojim se predsjednik Republike obavezuje da izražava državno jedinstvo i predstavlja Republiku. Nažalost, niste nam dali priliku do sada da se uvjerimo da najvišu funkciju u RS obavljate na način propisan ovom ustavnom odredbom, već naprotiv, kršeći Ustav vi izazivate i podstičete podjele i prouzrokujete mržnju i sukobe svojim neodmjerenim i neprimjerenim javnim djelovanjem protiv onih koji iznose u javnost stavove sa kojima se ne slažete", navode u pismu.



Shvatajući svu težinu oslobađajuće presude Naseru Oriću, te, kako dodaju, jasno se suprotstavljajući ovakvom "neefikasnom i neodgovornom radu Tužilaštva i Suda BiH, kao i svakom postojećem nedozvoljenom interesnom i političkom utjecaju na rad ovih pravosudnih institucija", potpuno su opredijeljeni da se ova praksa prekine.



"Stavove povodom ove sramne i štetne oslobađajuće presude objavili smo javno i na tome ćemo raditi sa svima koji to hoće", navodu lideri Saveza za promjene.



Ističu da ne vide smisao Dodikovog poziva, "jer često provodi neodgovornu politiku o čemu ih je uvjerio svaki put kada je zloupotrijebio njihovu dobru volju da zajedno rješavaju nacionalne probleme srpskog naroda i RS“.



"Ukoliko se vratite onom što je vaša ustavna obaveza, a to je da predstavljate jedinstvo svih građana, da poštujete Narodnu skupštinu i razvijate demokratiju, da vodite odgovornu državničku politiku, tada ćemo razmotriti mogućnost razgovora s vama. Imajući u vidu sve navedeno, ne tražimo od vas izvinjenje zbog svega što ste uradili svojim nepromišljenim postupcima i izjavama ali tražimo da razmislite da li ponašanje koje praktikujete u javnosti priliči funkciji predsjednika RS koju obavljate", navode predsjednici Saveza za promjene u pismu Dodiku.