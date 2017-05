Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić sastao se danas u Sarajevu s generalnim direktorom Direktorata Evropske komisije za susjedstvo i pregovore o proširenju Christianom Danielssonom. Na sastanku je razmotreno više tema, od realizacije Reformske agende do pripreme odgovara na Upitnik Evropske komisije i samita u Trstu.

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić sastao se danas u Sarajevu s generalnim direktorom Direktorata Evropske komisije za susjedstvo i pregovore o proširenju Christianom Danielssonom. Na sastanku je razmotreno više tema, od realizacije Reformske agende do pripreme odgovara na Upitnik Evropske komisije i samita u Trstu.

"Suština sastanka je bila priprema za naredni samit koji će se u julu održati u Trstu i na projektima koje je BiH kandidovala. Imamo sedam projekata iz oblasti infrastrukture, dva projekta iz sfere okoliša i jedan iz oblasti društvenih djelatnosti. Aktivan je i angažman na pripremi, izradi i finalizaciji dvije strategije, jedna je vezana za segment zaštite okoliša, a druga za energetiku. Razgovarali smo i o pristupu fondovima koji su vezani za privredu, jer taj sektor pokazuje veliki potencijal i bit će važan u narednom periodu, kao i o finalizaciji procesa s Brazilom, Rusijom i Ukrajinom u vezi s konačnim odobrenjem i postizanjem sporazuma kako bi u narednih nekoliko mjeseci postali punopravni član Svjetske trgovinske organizacije", kazao je Zvizdić nakon sastanka.



Danielsson je pohvalio napore Vijeća ministara BiH i dosadašnje rezultate kada je riječ o Reformskoj agendi i naglasio važnost nastavka reformi i provedbe agende koja je "kičma" svih reformskih procesa u BiH. Što se tiče Upitnika EK, istaknuto je da je to proces koji je vremenski veoma zahtjevan jer će odgovori biti temelj za formiranje mišljenja Evropske unije. Također, razgovarano je i o inicijativi jačanja regionalnog ekonomskog prostora na Zapadnom Balkanu.



"Ovakva inicijativa će osigurati da region bude privlačniji za strane investitore, osigurat će njegovu konkurentnost. Očekuje se da bi ova inicijativa mogla dovesti do većeg i snažnijeg ekonomskog rasta i stvaranja radnih mjesta, a procjena Evropske komisije je da bi se njenom provedbom moglo osigurati više od 80.000 radnih mjesta. Treba naglasiti da ovakva regionalna inicijativa ne treba biti zamjena za osnovnu polugu naših odnosa, a to je proces evropskih integracija. Uz pravi okvir ovaj proces može biti samo podrška procesu integracija. Razgovarali smo i o važnosti ulaganja u infrastrukturu i konkretnim benefitima koje bi to donijelo. Uvažavam sve prijedloge koje je nominovala BiH za samit u Trstu", kazao je Danielsson.



Jedna od tema je bila i važnost usvajanja strategija u sektorima poljoprivrede i zapošljavanja, u okviru kojih se treba rješavati niz praktičnih pitanja. Danielsson je istakao da je postajanje strategije ključno i za EU kako bi mogla osigurati finansijsku pomoć za navedene sektore.



Sastanku su prisustvovali i ministri Mirko Šarović i Vjekoslav Bevanda te šef Delegacije EU u BiH Lars-Gunnar Wigemark.