Šarović za Klix.ba: Transportna zajednica je korak naprijed za BiH, Vučić je umirio predstavnike RS-a

BiH je zvanično jučer pristupila Transportnoj zajednici i na taj način se pridružila ostalim zemljama Zapadnog Balkana koje su na Samitu u Trstu u julu potpisale formiranje te zajednice. Tako su našoj zemlji odblokirana sredstva u iznosu od 500 miliona KM koja će za razne projekte biti povlačena u narednom periodu.

Državni ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović za Klix.ba je kazao da je pristupanje Transportnoj zajednici jedan od najvažnijih koraka BiH ka EU integracijama koji naša zemlja nije smjela propustiti uprkos određenim otporima u entitetu Republika Srpska.





"Transportna zajednica je nešto kao energetska zajednica, mjesto gdje se BiH priprema za članstvo u EU i pripremat će svoje zakonodavstvo iz oblasti saobraćaja u okviru ove zajednice i prilagođavati svoje ceste i željeznicu evropskim putevima i to je nešto što građani sigurno očekuju. U ovom trenutku u 2017. godini za BiH je potpisivanjem osigurano 500 miliona KM, značajan dio su grant sredstva, a ostalo su dugoročna kreditna sredstva", kazao je Šarović.



Od odobrena četiri infrastrukturna projekta za naredni period u BiH jedan je iz RS-a, jedan iz Distrikta Brčko i dvije dionice koridora 5C, za RS 165 miliona KM, od toga više od 30 miliona grant sredstava, 20 miliona KM za Distrikt Brčko, a ostalo je u FBiH.



"Ovo je nešto što je za pozdraviti, a mi smo tek na početku i mislim da su velika očekivanja od ove zajednice čije će sjedište vjerovatno biti u Beogradu", kazao je Šarović za Klix.ba.



Republika Srpska se dugo protivila davanju saglasnosti za pristupanje BiH Transportnoj zajednici, smatrajući da taj entitet neće biti dovoljno zastupljen i predstavljen, zbog čega BiH nije na vrijeme ni potpisala pristupni sporazum.



"Ovo pitanje je u Vijeću ministara došlo na dnevni red pred posjetu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i mislim da nikome iz RS-a ne bi bilo mudro da osporava članstvo BiH u energetskoj zajednici čije bi sjedište bilo u Beogradu. To je mnogo značajno za Srbiju i to nije mala stvar. Mislim da su i oni koji su gunđali ovih dana prestali gunđati i mislim da je to bilo vrlo važno, taj tajming je pogođen i naša spremnost da odvojimo pitanje članstva u transportnoj zajednici od ovih uslovljavanja, tako da smo im izbili sve moguće argumente i zbog toga sada vlada šutnja", kazao je Šarović.



Predsjednik RS-a Milorad Dodik napominjao je da i u ovom pitanju mora postojati mehanizam koordinacije



"Tu se radi o pitanju koje je uslov BiH za EU put gdje se zahtijeva donošenje odgovarajuće odluke ili nekog stava iz BiH koji se prethodno testira kroz mehanizam koordinacije, ali on se ne upotrebljava uvijek i za svako pitanje. Postoje zakoni i mehanizmi kada određene ovlasti koje se izvršavaju bez mehanizma koordinacije zato što je to zakon omogućio, a tačno se zna kada se mehanizam koordinacije upotrebljava. Da li će se taj mehanizam koristiti prilikom donošenja odluka u okviru transportne zajednice to je pitanje koje je na dnevnom redu te transportne zajednice", zaključio je Šarović.