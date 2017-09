Dodik: Uslov da prihvatimo Transportnu zajednicu je primjena mehanizma koordinacije

Foto: Arhiv/Klix.ba

Predsjednik entiteta Republika Srpska Milorad Dodik izjavio je da, što se tiče RS-a, ugovor o Transportnoj zajednici može da bude prihvaćen samo pod uslovom da se u BiH primjenjuje mehanizam koordinacije.

Dodik je rekao da je predstavnicima SDS-a i PDP-a očigledno trebalo nešto da skrenu pažnju sa neuspjeha koje postižu na nivou BiH, zbog čega je "možda trebalo da prođe sjednica Predsjedništva BiH na kojoj se prihvata Transportna zajednica".



"Mi se ne slažemo s tim. Kako je Mladen Ivanić mogao da glasa za to? A šta su oni rekli jučer na Predsjedništvu? Rekli su - prihvatamo Transportnu zajednicu, ali neka se nadležna ministarstva dogovore. Pa mi smo se dogovorili! Postoji priča o mehanizmu koordinacije i mi ne tražimo ništa drugo", naveo je Dodik.



Predsjednik RS-a istakao je da pominjanje nekih novih dogovora jeste bježanje od odgovornosti, te je upozorio EU da nijedno pitanje neće moći da rješava dok se ne uspostavi mehanizam koordinacije.



"I ono što je komesar EU za proširenje i susjedsku politiku Johannes Hahn pisao Zvizdiću, jeste da se obezbijedi mehanizam koordinacije, a Ivanić je to ignorisao. Ivanić, kao srpski član Predsjedništva, jučer je prihvatio Transportnu zajednicu i neki novi dogovor između ministarstava. Nema novog dogovora - dogovor je mehanizam koordinacije!", naglasio je Dodik.



On je dodao da svako upućivanje na novi dogovor predstavlja razbijanje mehanizma koordinacije.



"Mi nećemo da se razbije mehanizam koordinacije jer je usvojen i od institucija Republike Srpske, i BiH, i Federacije BiH (FBiH), te Brčko distrikta i svih kantona u FBiH", poručio je Dodik.