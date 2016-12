Šarović: Ispitat ćemo da li je OSA nadzirala zvaničnike iz Srbije

Nakon što su mediji iz Srbije objavili kako Obavještajno-sigurnosna agencija BiH provodi pojačane mjere prema zvaničnicima Srbije i ljudima s kojima se oni sastaju, zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH i državni ministar ekonomskih odnosa i vanjske trgovine Mirko Šarović kazao je kako će Vijeće ministara BiH ispitati ove navode.

Mirko Šarović (Foto: Davorin Sekulić/Klix.ba)

Nakon što su mediji iz Srbije objavili kako Obavještajno-sigurnosna agencija BiH provodi pojačane mjere prema zvaničnicima Srbije i ljudima s kojima se oni sastaju, zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH i državni ministar ekonomskih odnosa i vanjske trgovine Mirko Šarović kazao je kako će Vijeće ministara BiH ispitati ove navode.

Šarović je istakao da Vijeće ministara BiH na današnjoj sjednici nije raspravljalo o navodnim pojačanim mjerama nad zvaničnicima iz Srbije te da je o tome upoznat isto koliko i novinari.



"Tražit ćemo da bude ispitan bilo koji dokument te ili slične vrste, kao i svaki detalj koji je potrebno istražiti, što radi javnosti, što radi zakonitosti rada institucija", rekao je Šarović.



On je upitan i da li smatra da će vlast iz entiteta Republika Srpska, koju vodi SNSD, u svojim dokumentima sprovesti ideju o otcjepljenju RS-a od BiH i kakvi su stavovi zvaničnog Beograda u vezi s tim s obzirom na to da i Savez za promjene komunicira sa zvaničnicima Srbije.



"Da li bi Srbija to podržala, morali biste pitati službeni Beograd. Ja ne mogu u vezi s tim ništa komentarisati. SNSD ovo pitanje već ima u svom partijskom dokumentu, a da li će pokušati da ga instalira kao dokument unutar institucija RS-a ne znam. Iduća godina nije izborna godina i ne vjerujem da će se to desiti uskoro. Vidjet ćemo šta će biti 2018. godine", kazao je on.



Podsjećamo, mediji iz Srbije objavili su da OSA već pola godine sprovodi pojačane obavještajne mjere prema zvaničnicima Srbije i ljudima s kojima se oni sastaju, a koje uključuju snimanje njihovih razgovora, kao i praćenje i nadzor prilikom dolazaka u BiH.



Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović potvrdio je da Srbija ima saznanja o obavještajnim mjerama prema njenim zvaničnicima.



"Dobili smo određene informacije iz sigurnosnih službi da je bilo takvih pokušaja i da su vjerovatno na teritoriji BiH neki od naših funkcionera bili pod mjerama nadzora. To naravno ne govori u prilog dobroj saradnji", rekao je Stefanović.