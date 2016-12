Sarajevotaxi besplatno prevozi pacijente do Hitne pomoći ili bolnice

Udruženje samostalnih taksi vozača "Sarajevotaxi" odlučilo je od danas zbog vanredne situacije u Kantonu Sarajevo, uzrokovane zagađenjem zraka, besplatno prevoziti građane koji trebaju ljekarsku pomoć.

Foto: Arhiv/Klix.ba

Građani KS kojima je nužno neophodna usluga prevoza do Hitne pomoći ili bolnica trebaju se javiti na poseban broj telefona 062 211 990 i Sarajevotaxi će ih besplatno prebaciti do medicinske ustanove, saopćili su i istakli da su osigurali veći broj vozila iz svog voznog parka za potrebe osoba sa invaliditetom.



Također, besplatan prevoz svih građana vozilima Sarajevotaxija bio je osiguran jutros od 7:30 do 8:30 sati, a također će biti i u periodu od 15:30 do 16:30 sati na trasama kojima se odvija tramvajski saobraćaj.



Iz Sarajevotaxija su poručili da su udruženje od javnog interesa za Kanton Sarajevo i zamolili korisnike usluga taksi prijevoza da ove usluge ne zloupotrebljavaju.