Kantonalno javno komunalno preduzeće GRAS pustit će od naredne sedmice u saobraćaj 26 autobusa čime će podići kvalitetu, udobnost i redovnost u odvijanju tog vida javnog gradskog prijevoza.

Kantonalni premijer Elmedin Konaković pohvalio je napore što ih GRAS ulaže na normalizaciji gradskog saobraćaja te najavljuje poboljšanja i u ostalim vrstama gradskog prijevoza.



"Sad i one koji su izbjegavali kupovati kupone i žalili se na pokrivenost linija, možemo razuvjeriti i reći da će Sarajevo imati autobusni saobraćaj na nivou koji je potreban, tramvajski to već jeste, a mislimo da ćemo uskoro imati iskorake i u trolejbusnom i minibus saobraćaju", naglasio je.



Resorni kantonalni ministar Mujo Fišo kaže da su nabavku autobusa zajednički finansirali GRAS i Vlada Kantona Sarajevo, te ističe da se radi o ekološkim vozilima koji za pogon koriste prirodni plin i imaju malu emisiju štetnih gasova što je važno s obzirom na zagađenje zraka u Sarajevu.



Upravitelj u GRAS-u Haris Gušić naglasio je da nabavka autobusa znači boljitak i za GRAS i za njegove radnike, a najavio je da se na tome neće stati. Apelirao je na građane da čuvaju vozila.



Od ukupno 26 autobusa marke MAN i Neoplan, 11 je zglobnih i 15 solo vozila. Vozila su niskopodna, s platformom za osobe s invaliditetom, a većina ih ima klimu i nadzorne kamere. Kapacitet solo vozila je oko 80 putnika, a zglobnih i do 170 putnika.