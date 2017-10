Sanacija glavne saobraćajnice u naselju Zabrđe u ulici Avde Palića, koju zajednički finansiraju Općina Novi Grad Sarajevo i Direkcija za puteve Kantona Sarajevo, počela je prije nekoliko dana.

Radi se o saobraćajnici koja vodi kroz cijelo naselje, a koja je od velikog značaja, kako za Općinu i njene stanovnike, tako i za Kanton Sarajevo, jer se njome odvija javni gradski prevoz, prevoz djece do Osnovne škole "Sokolje", te odvozi otpad u Gradsku deponiju.



Saobraćajnica je u gornjem dijelu prema Gradskoj deponiji bila skoro pa uništena, što je otežavalo odvijanje gradskog saobraćaja. Zbog toga je Općina zajedno sa Direkcijom za puteve KS-a tražila rješenje obzirom da se po kategorizaciji radi o cesti od kantonalnog značaja.



Vrijednost radova koji će biti realizirani kroz dvije godine iznosi 470.000 konvertibilnih maraka, a u ovoj godini je osigurano 300.000 konvertibilnih maraka, što će biti dovoljno da se uradi oko 700 metara ceste. Sanirat će se dio saobraćajnice od ulaza u Gradsku deponiju do sredine naselja tj. Mjesne zajednice, dok će se u narednom periodu radit sanacija i preostalog dijela saobraćajnice. U sklopu radova izvršit će se i sanacija okretaljke za autobuse i minibuse.



Kako je kazao Nedim Ćehajić, predstavnik firme "In", koja vrši nadzor nad izvođenjem radova, uz sanaciju kolovoza radit će se i rješevanje oborinskih voda.

„Odvodnja površinskih voda je ključna stvar da se ova saobraćajnica uradi kvalitetno i da ima svoju funkciju“, rekao je Ćehajić.

Predsjednik Savjeta MZ „Zabrđe“ Munir Gaković, ističe da će se realizacijom ovog projekta poboljšati uslovi života stanovnika naselja Zabrđe i Smiljevići, jer su zbog velikih udarnih rupa na ovoj saobraćajnici imali čestu obustavu javnog gradskog prijevoza i obustavu autobusa koji prevozi učenike do škole „Sokolje“.

Naglasio je da će se sanacijom ovog dijela cesete popraviti kvalitet saobraćaja, ali i sigurnost pješaka i automobila.