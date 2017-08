Salkić: Snimanje filma o Karadžiću bilo bi poražavajuće za slobodu, mir i civilizaciju

Ramiz Salkić (Foto: FENA)

Potpredsjednik bh. entiteta RS Ramiz Salkić reagovao je na najave Milorada Dodika da će naložiti Javnom servisu ovoga entiteta (RTRS) snimanje filma o Radovanu Karadžiću.

Potpredsjednik bh. entiteta RS Ramiz Salkić reagovao je na najave Milorada Dodika da će naložiti Javnom servisu ovoga entiteta (RTRS) snimanje filma o Radovanu Karadžiću.

Dodik je u svojim medijskim istupima pokušao izjednačiti ulogu Alije Izetbegovića, prvog predsjednika RBiH, sa Radovanom Karadžićem i njegovom ulogom.



U izjavi za medije potpredsjednik Salkić je kazao kako je uloga Radovana Karadžića u historijskim procesima koji su obilježili posljednje tri decenije izuzetno negativna. Zapravo radi se o jednoj od najnegativnijih ličnosti u balkanskim ratovima devedesetih godina prošloga stoljeća.



"Radovan Karadžić je osoba koja je presuđena za genocid. Javni servis Radio-televizija bh. entiteta RS imao je i ranije obavezu da o njemu snima filmove, emisije i serije u kojima će prikazati zločine koje je Karadžić počinio rukovodeći etničkim čišćenjima, logorima, agresijom i na kraju činjenjem genocida. Posljedica političkog, ideološkog i vojnog djelovanja Radovana Karadžića su desetine hiljada mrtvih, etničko čišćenje širih razmjera, desetine logora, genocid... RTRS je imao obavezu prema javnosti i prema novinarskoj profesiji da to zabilježi i prikaže, kako javnost u ovom entitetu ne bi bila uskraćena za informacije, te živjela u zabludi da je Radovan Karadžić heroj, a cijeli svijet zna da je on zločinac. Nažalost, tu priliku RTRS je propustila, čime je narušila svoj kredibilitet", poručio je Salkić.



Najave Milorada Dodika da će zahtijevati da se osiguraju sredstva iz Budžeta bh. entiteta RS za snimanje filma o Radovanu Karadžiću okarakterisao je kao poražavajuće za slobodu, mir, civilizaciju, za sve procese koji se provode zadnjih 22 godine na stabilizaciji mira.



"Milorad Dodik putem Javnoga servisa, koga plaćaju i Srbi koji ne podržavaju Radovana Karadžića, koga plaćaju Bošnjaci i Hrvati, želi prikazati Radovana Karadžića kao pozitivnu ličnost, vrijeđajući na taj način žrtve Karadžićevih zločina, ali i sve antifašiste na svijetu. Nakon Hitlerove Njemačke na tlu Evrope historija nije zabilježila zločinca većeg od Radovana Karadžića. To potvrđuju i presude Međunarodnog suda za ratne zločine iz Den Haga. Nažalost, predsjednik bh. entiteta RS odlučio je da podrži takvu ličnost, glorificirajući njegovu ideologiju. Ljudi poput Milorada Dodika svojom politikom i odlukama stvaraju ogromnu štetu svim mirovnim procesima u Bosni i Hercegovini i regionu", istakao je Salkić.



Pozvao je rukovodstvo RTRS i novinare da se distanciraju od Dodika i njegove politike reafirmacije ratnih zločinaca.



"Historija će o svima dati svoj sud i nije dobro da jedan medij ostane u historiji obilježen da je podržavao ratne zločince", kazao je potpredsjednik Salkić.