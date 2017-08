RTRS podržava ideju o snimanju filma o Radovanu Karadžiću

Zgrada RTRS

Generalni direktor Radio-televizije Republike Srpske (RTRS) Draško Milinović izjavio je da će RTRS rado stati iza ideje o snimanju igranog filma o ratnom zločincu Radovanu Karadžiću.

Generalni direktor Radio-televizije Republike Srpske (RTRS) Draško Milinović izjavio je da će RTRS rado stati iza ideje o snimanju igranog filma o ratnom zločincu Radovanu Karadžiću.

Komentarišući najavu predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, da bi RTRS trebalo da snimi film o Radovanu Karadžiću i njegovom učešću u borbi za slobodu srpskog naroda, kao odgovor na snimanje turske serije o Aliji Izetbegoviću, Milinović kaže da je ova televizija spremna da se upusti u realizaciju takvog projekta.



"To je veoma ozbiljan posao koji bi zahtijevao jaku produkciju, vrijeme, kvalitetan scenario i režiju, bez kojih nema nijednog filma. Ukoliko bi se napravio dobar scenario i složile sve kockice, RTRS je spreman da produkciono, tehnički i tehnološki stane iza toga sa svojim kapacitetima", izjavio je Milinović za srbijanske Novosti.



Ovu ideju podržao je i predsjednik Srpske demokratske stranke (SDS) Vukota Govedarica koji se kazao da i se nada i da će realno oslikati stanje.



"Zanimljivo je da to predlaže Dodik, imajući u vidu to da je lično bio pobornik toga da Karadžić završi u Hagu. I RTRS je protiv njega i njegove politike vodio negativnu kampanju. Nadam se da će, ukoliko dođe do snimanja, napraviti realan film o Karadžiću i stvaranju RS-a od strane SDS", rekao je Govedarica.



S pravom se postavlja pitanje ko će finansirati snimanje filma o ratnom zločincu s obzirom na to da se RTRS primarno finansira od ubiranja RTV takse koju plaćaju svi građani bez obzira na etničku pripadnost.



Podsjećamo, ratni zločinac Radovan Karadžić je pred Haškim tribunalom osuđen na kaznu od 40 godina zatvora. Sud je između ostalog utvrdio je da je direktno odgovoran za genocid u Srebrenici, a proglašen je krivim i za udruženi zločinački poduhvat tokom opsade Sarajeva. Tokom suđenja ukupno je saslušano 586 svjedoka, i to 337 Tužilaštva, 248 odbrane i jedan svjedok Pretresnog vijeća.



Što se tiče RTRS-a, ovaj mediji posljednjih mjeseci izložen je masovnim kritikama zbog pristrasnosti SNSD-u, vladajućoj političkoj stranci u entitetu Republika Srpska.



Opozicioni političari RTRS nazivaju režimskim medijem koji ne radi u interesu građana već isključivo SNSD-a. Regulatorna agencija za komunikacije (RAK) izrekla je nedavno RTRS-u jedinstvenu novčanu kaznu u iznosu od 29.000 KM radi utvrđenog kršenja Kodeksa o audiovizuelnim medijskim uslugama i medijskim uslugama radija.



Kako stoji u objašnjenju odluke, utvđreno je da od 78 analiziranih izdanja "Dnevnika" počinje sa informacijom fokusiranom na mišljenje ili aktivnosti Milorada Dodika ili prenošenjem njegove izjave u bilo kojem svojstvu - predsjednik RS-a ili predsjednika SNSD-a, te prenošenjem mišljenja SNSD-a u vlasti RS-a bez ikakvog kritičkog osvrta.



Utvrđeno je da je RTRS kroz informativni program kontinuirano tendenciozno promovisao interese jednog političkog subjekta, kroz selektivan pristup izvještavanju, konstantno tretiranje favoriziranih pojedinaca ili subjekata u pozitivnom kontekstu, što je uzrokovalo da kroz niz emitovanja programskih sadržaja prevlada jedno mišljenje ili stanovište kada se radi o svim političkim, privrednim ili drugim temama od javnog interesa.