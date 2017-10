Salkić: Proglašenje vojne neutralnosti RS-a je neustavno, Dodik se može smiriti samo hapšenjem

Foto: Arhiv/Klix.ba

Rezolucija o zaštiti ustavnog poretka i proglašenju vojne neutralnosti bh. entiteta Republika Srpska predstavlja još jedan u nizu direktnih udara na ustavno-pravni poredak BiH, poručio je potpredsjednik RS-a Ramiz Salkić.

Zastupnici u Narodnoj skupštini RS-a sinoć su usvojili rezoluciju kojom se definiše neutralnost entiteta Republika Srpska u odnosu na postojeće vojne saveze. U Rezoluciji je navedeno da teritorija RS-a ne može biti otuđena na bilo koji način mimo Ustava i zakona, niti joj se može utvrditi i upisati drugo svojstvo.



Salkić smatra kako predsjednik RS-a Milorad Dodik vodi kompletnu državu u neizvjesnost i da mu je cilj izazivanje nestabilnosti ne samo u BiH nego i šire. Kako kaže, Narodna skupština RS-a direktno se umiješala u nadležnost Predsjedništva BiH.



"Oni na neki način poništavaju odluke koje je donio državni organ BiH u vezi vanjske politike i opredjeljenja države. Ovom Rezolucijom dovode se pod znak pitanja i odluke Ustavnog suda BiH o knjiženju vojne imovine, a krši se i Zakon o odbrani BiH koji je jasno precizirao u kojem pravcu ide razvoj Oružanih snaga BiH", kazao je Salkić.



Ocijenio je da usvojena rezolucija nije u skladu sa Ustavom BiH i važećim zakonima u našoj zemlji. Kako kaže, donošenje neustavnih i nezakonitih rezolucija šalje jasnu poruku o namjerama vlasti iz RS-a.



"Rezolucija NSRS mnogo je opasnija nego što se na prvi pogled čini. Dodik ne provodi politiku svoje glave već politiku koja mu se diktira izvan BiH. Takva politika ima zadatak destabilizacije regione i pravljenja ravnoteže između suprotstavljenih sila. Mi ovdje jasno vidimo u čijem interesu on radi", rekao je Salkić.



On ističe da je Tužilaštvo BiH propustilo priliku da procesuiše i kazni Milorada Dodika kada je krenuo sa kršenjem Ustava BiH na organizaciji referenduma o takozvanom Danu RS-a.



"Tada se mogla poslati jasna poruka da država ima mehanizme da provode zakon na prostoru cijele BiH i da on bude uhapšen. To se propustilo i mi ćemo sada dolaziti u sve težu situaciju kada je riječ o postupcima Milorada Dodika. Jedino rješenje je da on odgovara za počinjena djela", zaključio je Salkić.