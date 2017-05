Posebni su ramazani u Hercegovini, vjera u raznolikosti, odnos vjernika s Bogom, ali i komšijama, koji su generacijama živjeli zajedno u suživotu i toleranciji. Mostarski muftija Salem ef. Dedović, najbolji je sagovornik za dočaravanje raspoloženja u kojem vjernici ulaze u ramazan.

U razgovoru za portal Klix.ba, muftija govori o hercegovačkim, ali i svjetskim prilikama, izazovima kako vjernika, tako i građanstva u cjelini, ali ponajviše o ramazanu i njegovim specifičnostima u našim hercegovačkim prilikama.U našoj tradiciji ramazan je oduvijek bio poseban. Taj respekt prema ramazanu postoji u našem narodu, to se njeguje i prenosi stoljećima, kazao nam je na početku našeg razgovora muftija Dedović."Odnos prema ramazanu je postojao kod svih vjera i kultura. Uvijek sa poštovanjem i respektom ističemo i pozitivne primjere, ne samo iz prošlosti, nego i sadašnjosti, gdje naše komšije drugih vjera na različite načine iskazuju svoje poštovanje prema našem najznačajnijem mjesecu duhovnosti. O tome i danas slušamo iz priča običnih ljudi, službenika, prosvjetnih radnika, mladih... Za nas je to vrijedno svjedočanstvo duhovnog bogatstva naše zemlje i isprepletenosti bosanskohercegovačkog iskustva u vjeri, koje može inspirativno djelovati za svakoga", kazao nam je muftija Dedović.Politička previranja u našoj državi uglavnom se odražavaju na naš grad. Mostar nosi golemi teret svih ratnih i ovih poratnih godina. Možemo slobodno reći da se na Mostaru lomi sudbina čitave naše države i naš narod to osjeća i trpi taj veliki pritisak."Uski politički interesi i želja za dominacijom donose štetu svim stanovnicima ovoga grada, ali i države u cjelini. Ekonomska situacija je dosta složena. Ljudi to osjećaju, svaki dan proživljavaju i sasvim je normalno da se to odražava na duševno i egzistencijalno stanje svakog čovjeka. Naši građani zaslužuju veću pažnju, ozbiljniji pristup. Islamska zajednica kroz svoje džemate i odgojno-obrazovne segmente svoga rada nastoji ljudima ponuditi ono što je vrijedno pažnje i duhovnih potreba savremenog čovjeka u vremenu sve većih društvenih problema, socijalnih i ekonomskih izazova", poručuje efendija Dedović.Muslimani u cijelom svijetu dočekuju ramazan opterećeni stalnim tenzijama i sveoprisutnom islamofobijom. Nažalost, proteklih dana, mjeseci i godina umjesto razvijanja kulture razumijevanja i poštovanja često smo svjedoci podsticanja mržnje i predrasuda što ni u kom slučaju ne doprinosi miru i suživotu."Islamska zajednica u cjelini, Muftijstvo mostarsko i Bošnjaci Mostara svih ovih godina daju sve od sebe i ulažu veliki potencijal, i duhovni i kulturni i politički, u to da se lijepo živi u multietničkom Mostaru. Mi želimo vjerovati da su u našem životnom prostoru, islamofobične i neke druge neprihvatljive ideje i stavovi iz prošlosti, koje su nam uzrokovale mnogo problema, tuge i boli, vremenom prevaziđene i napuštene. U tom uvjerenju želimo živjeti. Međutim, iznenađuje nas što se u Gradu Mostaru i danas organizuju programi podrške ljudima koji su u srcu Evrope pogazili temeljne principe ljudskih i evropskih vrijednosti", dodao je muftija Salem ef. Dedović, naglasivši na kraju ovog razmišljanja i bojazan oko najavljenog koncerta početkom narednog mjeseca.Muftija očekuje da će u Mostaru biti više korisnih projekata koji će ovom evropskom i svjetskom turističkom centru donijeti prosperitet. Na tome treba raditi, u tom pogledu može se ostvariti dobra međureligijska saradnja, s obzirom na značaj kulturno-historijskog nasljeđa i turističkog potencijala koji imaju sve tri religijske zajednice u Hercegovini. To je dobra podloga koja može donijeti benefite svima: i religijskim zajednicama i građanima.Pitali smo muftiju o njegovim porukama u posljednje vrijeme, u kojima se promoviraju poruke mira, stvaranja uslova za trajan suživot na ovim našim hercegovačkim prostorima."To je konstanta u našem djelovanju i cijenimo što to mediji prepoznaju i prezentuju. Islamska zajednica u svom misijskom radu i djelovanju konstantno naučava i promiče tolerantan duh i pristup nastojeći uspostaviti i graditi povjerenje i mir među ljudima. Gledajući u cjelini, prilike u našoj državi su dosta složene, a posebno se to odnosi na Grad Mostar i područje Hercegovine. Trenutne prilike možemo sagledavati iz različitih uglova. Međutim, sigurno je da bez suživota i iskrenih namjera, bez pravde i pravičnosti u ophođenju s ljudima, teško možemo očekivati da će se stanje poboljšati. Suživot i međureligijska saradnja nemaju alternativu. Mi u Islamskoj zajednici smo potpuno svjesni da ovaj životni prostor dijele ljudi različitih vjera. Nadamo se i želimo vjerovati da će Bošnjaci, Srbi i Hrvati zajedno graditi ovu domovinu i stvarati pretpostavke za bolju i svjetliju budućnost. U tom smislu veliku odgovornost imaju vjerski predvodnici", kazao nam je naš sagovornik.Neminovno je da se globalna svjetska kretanja, nemiri, sukobi, anarhija, terorizam, siromaštvo u pojedinim dijelovima svijeta prenose na našoj evropskoj sceni i utječu na prilike u našoj sredini."Ramazan je posebno vrijeme i prilika da ojačamo našu duhovnost, osnažimo svijest o moralnim normama i vrijednostima života. To je vrijeme preispitivanja i promjene. Čovjek je preporođen drugačijim osjećanjima i potpunijom sviješću, spreman je da razumije drugoga, posebno onoga koji je u stanju potrebe i nevolje. Ramazan izgrađuje čovjeka kao individuu, a kolektivno popravlja sliku zajednice, gdje dolazi do izražaja sposobnost da se ljudi mogu okupiti oko vrijednosti koje su svima potrebne i svima zajedničke. Ramazan je jedna protuteža sve izraženijoj individualizaciji i zatvaranju čovjeka, što je vrlo pogubno. Možda je danas najtraženija riječ na zemaljskoj kugli socijalizacija. Svi ramazanski ibadeti, obredi, usmjeravaju čovjeka ka tome", govori nam ef. Dedović.Mostarsko muftijstvo uvijek je bogato novim programima i projektima, muftija nam govori da mu je drago što su aktivnosti koje realizuju primjećene i prepoznate od šire društvene zajednice i javnosti."Namjera nam je ponuditi ljudima nove i kvalitetne sadržaje. U tom pogledu ulažemo velike napore, uvezujemo i prostor i ljude. Različite vjerničke grupe su u fokusu naših planova, a poseban senzibilitet pokazujemo za mlade. Njima otvaramo prostor da svoj vjernički impuls ugrade u institucionalni okvir Islamske zajednice. U proteklih mjesec dana realizovali brojne vjersko-duhovne, edukativno-odgojne i kulturne programe u okviru naše glavne tradicionalne manifestacije 'Dani mevluda i zikra'. Smatramo da je to bila dobra priprema za mubarek mjesec ramazan. Svakako ćemo nastojati i tokom ramazana biti s našim džematlijama u stalnom kontaktu, ponuditi kvalitetne sadržaje i dijeliti ramazansku radost. Ramazan je radost i pojedinca i zajednice. U narednom periodu u planu imamo veliki broj projekata koji će se realizovati u našim džematima, posebno u povratničkim sredinama, a u pripremi su i neki veći projekti koje ćemo najaviti i predstaviti javnosti nakon mjeseca ramazana", kazao nam je Dedović.Na kraju razgovora zamolili smo našeg sagovornika za tradicionalnu ramazansku poruku vjernicima."Ramazan je prilika da učvrstimo našu vjeru, da se duhovno osnažimo i omekšamo naša srca. Ramazan treba u nama pobuditi novu nadu, dati nam snagu i volju da lakše podnosimo svakodnevna iskušenja na koja nailazimo. Vjernici sebi trebaju posvjestiti da ih Gospodar njihov neće ostaviti i prepustiti samima sebi, ukoliko budu žudili za Njegovom zaštitom i oprostom. Stoga blagodat ovog ramazanskog vremena koje nam je dato trebali bismo provesti jačajući našu svijest o Bogu, o životu, o smrti. Svim vjernicima želimo da mjesec ramazan s vjerom i nadom u Allahovu milost u zdravlju i rahatluku isposte", kazao je na kraju mostarski muftija Salem ef. Dedović.