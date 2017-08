RS nema nijednog kardiohirurga, pacijenti idu na liječenje u FBiH ili Srbiju

Foto: Ilustracija

Republika Srpska nema niti jednog kardiohiruga ni za djecu ni za odrasle. Dragan Unčanin, predsjednik Udruženja kardiologa u RS-u, rekao je za Nezavisne novine kako pacijenti iz RS-a na liječenje idu u FBiH (Tuzlu, Sarajevo i Mostar) ili nekih od centara u Srbiji.

"U planu je otvaranje kardiohirurgije, ali pitanje je kada će se to realizovati", rekao je Unčanin koji radi kao ljekar u banjalučkom Univerzitetskom kliničkom centru (UKC) RS.



Nezavisne pišu kako se dječiji kardiolozi, od kojih samo jedan radi na UKC RS, mogu izbrojati na prste jedne ruke.



Iako je Dragan Bogdanić, ministar zdravlja i socijalne zaštite RS-a, ranije najavio da će Banja Luka dobiti kardiohirurgiju, nije precizirao kada će to biti niti da li će ona biti uspostavljena u UKC RS.



Ranko Škrbić, dekan Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci, rekao je da je školovanje kadra kardiohirurgije jako dugotrajan proces koji zahtijeva nekoliko godina posebne specijalizacije.



"UKC RS može putem privatno-javnog partnerstva da 'kupi' gotovog kardiohirurga, odnosno da mu ponudi interesantne uslove, ili da taj posao prepusti nekom partneru koji bi obezbijedio prostor, opremu i kadar", rekao je Škrbić.



Prema njegovim riječima, s obzirom na to da UKC RS vjerovatno nije u mogućnosti upustiti se u takav posao, ostaje jedino da resorno ministarstvo ponudi određena strateška rješenja koja bi bila prihvatljiva. Dok se ne nađu kvalitetna rješenja, navodi Škrbić, pacijentima ostaje da na operacije idu negdje izvan ovog entiteta.



Banjalučanka D.M. prije dvije godine operisala je mitralnu valvulu i atrijalni septalni defekt (ASD).



"Imala sam dvije urođene srčane mane. Stanje se vremenom pogoršalo i morala sam na operaciju. Pošto u UKC RS ne rade ovakve vrste operacije, operisana sam na Institutu za kardiovaskularne bolesti 'Dedinje' u Beogradu", rekla je ova Banjalučanka.



Dodala je da joj je ponuđena operacija u FBiH i u nekoliko bolnica u Srbiji, ali ona se odlučila za "Dedinje".



"Iako je sama operacija protekla uspješno, ipak je taj put u Srbiju naporan za pacijente koji imaju zahvate na srcu", rekla je ona.



Takva operacija na otvorenom srcu je jako zahtjevna, priča ova Banjalučanka, a proces oporavka mukotrpan, posebno zbog otvaranja grudnog koša.



"Sedam dana nakon otpuštanja iz bolnice dobila sam pleuralni izliv, odnosno vodu oko pluća, a onda i perikardni izliv, kada se pojavila tečnost u perikardnoj kesi. Nakon pregleda u UKC RS ponovo su me poslali na 'Dedinje', gdje su mi uradili punkciju vode oko srca", istakla je ona i dodala da je zato za pacijente iz RS-a izuzetno važno da imaju kardiohirurgiju jer bi tako pacijentima mnogo olakšali.