Tragična avionska nesreća koja se 13. maja desila južno od Mostara, u kojoj je stradalo pet osoba te koja je potresla cijelu našu zemlju, mogla bi imati humani epilog. Roditelji preminulog devetogodišnjeg dječaka Armana Hadžiomerovića, Sanjin i Adisa pokreću humanitarnu fondaciju koja ima za cilj pomagati djeci, kroz obrazovanje, sport i kulturu, sve u ime njihovog sina.

Čuvanje uspomene na dječaka

Logo fondacije Armanove ruke

O fondaciji koja nosi ime Armanov zagrljaj, za naš portal govorio je otac tragično preminulog dječaka i osnivač fondacije, Sanjin Hadžiomerović."Fondacija je isključivo humanitarnog karaktera i bavit će se prikupljanjem sredstava za pomoć djeci prvenstveno socijalno ugroženih kategorija. Ideja je da se fondacija kad stane na noge i proširi svoje djelovanje bavi stipendiranjem đaka i studenata, sportskim događajima, sve u zavisnosti od mogućnosti", kaže nam Armanov otac.Ideja o osnivanju fondacije potekla je od Armanove majke Adise, a kroz pomaganje drugoj djeci roditelji žele sačuvati uspomenu na svog sina. Fondacije će biti posebno usmjerena na obrazovanje i sport jer se Arman baš time najviše bavio."Arman je sa nepunih devet godina pročitao jako mnogo knjiga i postavljao je nevjerovatna pitanja. Jako je volio školu, bio odličan učenik, uspješno se bavio sportom, glumom, manekenstvom, sve mu je išlo od ruke, a najviše od svega je volio čitati knjige. Kroz jedan lijep i humanitaran način održavamo sjećanje na našeg sina, a tako želimo da pomažemo drugoj djeci", kaže nam Sanjin.Ideja se pojavila u junu ove godine, a proces osnivanja se produžio zbog godišnjih odmora i pravnih procedura."Kako je procedura toliko duga da bismo zakasnili za ovu školsku godinu išta uraditi, nas dvoje smo u ime fondacije preko Facebook profila pokrenuli akciju prikupljanja sredstava za opremanje učenika u novoj školskoj godini. Akcija je trajala dvadeset dana i za to vrijeme smo skupili dovoljno da prikupimo udžbenike za 41 dijete. Djeca koja su već imala udžbenike dobila su ruksake i ostali pribor", priča nam Sanjin o akciji koju je fondacija već organizirala u Osnovnoj školi Zalik, istoj onoj koju je pohađao i njegov sin Arman.Akcija se nastavlja u Šestoj osnovnoj školi, a plan je doniranje školskog pribora osnovnoj školi koju su pohađali Luka i Lana Lovrić, djeca poginula u istom avionu kao i mali Arman."Ovo je tek prva akcija i mislim da je ona već jako uspješna, ovom prilikom zahvaljujem se svima koji su pomogli, od onih koji su donirali sredstva, do uposlenih Osnovne škole Zalik i njenog direktora Jukle i knjižare Famis. Svi su oni pomogli na određeni način, a najviše ljudi koji su donirali sredstva. Akcija ovim ne prestaje, novac se i dalje može uplaćivati, a kad se završi proces registriranja fondacije Armanov zagrljaj, mi ćemo sredstva uplatiti na njen račun", kaže naš sagovornik.Hadžiomerović dodaje da će fondacija imati Upravni odbor sa osam visoko moralnih ljudi i oni će donositi sve odluke, a sva finansijska evidencija će se voditi transparentno i objavljivati na službenoj stranici fondacije. Uskoro se organizira i fudbalski turnir u Armanovo ime, a logo fondacije su Armanove ruke, čiji je otisak prije godinu dana napravila njegova tetka, likovna umjetnica.Svi oni koji žele pomoći radu Fondacije Armanov zagrljaj , pomagati drugoj djeci, kojoj je pomoć potrebna, a time i čuvati uspomenu na ovog posebnog dječaka koji nas je prerano napustio, mogu to uraditi donirajući sredstva na jedan od narednih računa.Naziv banke: UNI CREDIT BANKAAdresa Banke: Kardinala Stepinca b.b.88000 Mostar, Bosna i HercegovinaIme i prezime: Hadžiomerović Sanjin/Adisa Maslo HadžiomerovićAdresa: Muje Pašića 7D88000 Mostar, Bosna i HercegovinaBroj računa: 3381302159727705 sa pozivom na broj: 40170240015Naziv banke: UNi CREDIT BANKAAdresa banke: Kardinala Stepinca b.b.88000 Mostar, Bosna i HercegovinaSWIFT: UNCRBA 22IBAN: BA39 3381 0028 9039 0987Ime i prezime: Sanjin Hadžiomerović/Adisa Maslo HadžiomerovićAdresa: Muje Pašića 7D88000 Mostar, Bosna i HercegovinaBroj računa: 40170240101