Reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein ef. Kavazović u svom tradicionalnom predramazanskom obraćanju pripadnicima Oružanih snaga BiH poručio je kako čvrsta vjera u Boga pomaže dan ostanemo uspravni i da se suočimo sa izazovima.

"Život Allahovog poslanika Muhammeda a.s. jeste i treba da bude naša inspiracija i ono sa čime mi trebamo porediti naš život kako bismo u našem radu i djelovanju ozbiljili naš ideal, a to je mir i sigurnost naše domovine Bosne i Hercegovine, njenih ljudi i njenih dobara”, istakao je dr. Kavazović.



Govoreći o vrijednostima nadolazećeg mjeseca Ramazana, Reisu-l-ulema je kazao kako je ovaj mjesec prilika da se još jednom podsjetimo na iskonsku potrebu ljudi za međusobnim upoznavanjem i razumijevanjem drugog i drugačijeg, i apostrofirao da o toj potrebi govore sve svete knjige, a naročito Kur’an čija objava je počela u mjesecu Ramazanu.



"Mjesec Ramazan i objava Kur’ana koja je otpočela u njemu je blagoslov, pa je sami tim i ovaj mjesec odabran i blagoslovljen jer je to događaj koji je suštinski uticao na naš duhovni rast i kao pojedinaca ali i cjelokupne zajednice muslimana u svijetu", riječi su reisu-l-uleme Kavazovića.



On je u svom obraćanju kroz četiri slike iz života poslanika islama podsjetio prisutne muslimane, pripadnike Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH, na nebrojene vrijednosti i osobine Muhammeda a.s. koji je najbolji uzor koji stoji ispred nas i koji je paradigma i odgovor na sva naša pitanja i sve naše dileme u vremenu današnjih brojnih izazova i iskušenja kroz koja prolazimo.



"Vi koji danas stražarite na kulama naše domovine, i koji ste posvećeni idealu mira, slobode i sigurnosti naše domovine, njenih ljudi i njenih dobara i vrijednosti, zaslužujete puni respekt i poštovanje za ono što radite, a čvrsta vjera u Boga i njegovanje duhovnih vrijednosti pomoći će vam da izvršite sve svoje misije i zadatke", naglasio je Reisu-l-ulema Kavazović.



Tradicionalnom obraćanju reisu-l-uleme Islamske zajednice u BiH Huseina ef. Kavazovića u Domu Oružanih snaga BiH prisustvovali su i Vojni muftija Hadis ef. Pašalić, generalski kor OS BiH na čelu sa zamjenikom načelnika ZŠ OS BiH general majorom Senadom Mašovićem, kao i drugi najviši predstavnici Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH.