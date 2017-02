U galeriji Bosanskog kulturnog centra u Tuzli večeras je otvorena izložba fotografija "Ratni spomenici u Bosni i Hercegovini (od 1991.)", koju je organizovao Centar za nenasilnu akciju (CNA) s uredima u Sarajevu i Beogradu.

U galeriji Bosanskog kulturnog centra u Tuzli večeras je otvorena izložba fotografija "Ratni spomenici u Bosni i Hercegovini (od 1991.)", koju je organizovao Centar za nenasilnu akciju (CNA) s uredima u Sarajevu i Beogradu.

Foto: FENA

Foto: FENA

Organizatori ističu da su na ovoj izložbi radili godinama, istraživali, fotografisali kako bi dokumentovali politiku memorijalizacije i kulture sjećanja u Bosni i Hercegovini. U BKC-u je izloženo 50 fotografija.Jedan od dvojice autora izloženih fotografija, aktivista CNA Nenad Vukosavljević istakao je da je izloža jako dobro prihvaćena i suprotno očekivanjima bilo je veoma malo negativnih reakcija, a jako puno pozitivnih, ocjenjujući da je poučna i potresna."Želja nam je bila da izložbom potaknemo javni diskurs o tome na koji način se sjećamo šta se dogodilo. Htjeli smo da otvorimo na jedan način priču o tome, a da nikoga ne optužujemo, povređujemo, guramo prst u ranu, već da iskreno probamo da nađemo način sjećanja koji uključuje poštovanje žrtava svih strana i zajedničko sjećanje koje nije selektivno", ističe on.Drugi autor fotografija, član CNA Nedžad Horozović naglašava da su kroz rad na izgradnji mira i povjerenja na prostoru bivše Jugoslavije imali priliku da obiđu i vide mjesta stradanja i sjećanja na rat iz devedesetih, dodavši da je tako nastala potreba za dokumentovanjem sjećanja na rat u BiH.Javnosti je ponuđen poticaj da se propituje dominantni način tretiranja prošlosti kroz etničke projekcije, tvrdi on, dodavši da je ovo i proba za uspostavljanje sjećanja na prošli rat, koji će garantovati da se nepravda, bol i rat neće ponoviti.Ukupno su dokumentovana 84 spomenika, prethodno već objavljena u publikaciji "Rat sjećanja", te je izbor tih fotografija predstavljen na izložbi. Horozović podvlači da su autori nastojali sačiniti neku vrstu reprezentativnog uzorka od spomenika koji su posvećeni vojnicima, civilnim žrtvama, a podignuti su za sve tri etničke grupe.Izložba je do sada postavljana u Sarajevu, Banjoj Luci, Mostaru, Bihaću, Beogradu i Beču, a nastavit će svoj put po drugim gradovima BiH.Postavku će posjetioci moći vidjeti u tuzlanskom BKC-u do 4. marta.