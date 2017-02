Stranka demokratske akcije (SDA) Zenica večeras je organizovala prijem povodom obilježavanja 25. godišnjice Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, a prisutnima su se obratili predstavnici iz Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske.

Večerašnjem događaju u banket salonu hotela Zenica prisustvovali su predstavnici gradske i kantonalne vlasti, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i građani Zenice koji su svojim prisustvom uveličali večerašnji događaj.



Potpredsjednik Republike Srpske Ramiz Salkić prisustvovao je večerašnjem prijemu povodom Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine u Zenici, a prisutnima je poručio kako niko Bošnjacima u BiH ne može zabraniti da proslavljaju sutrašnji praznik.



"Ovo je impozantan skup, ali vam moram prenijeti poruku da smo danas u Modriči obilježili Dan nezavisnosti, a da ćemo sutra praznik obilježiti u Kotor Varoši, Doboju, Janji, Prijedoru, Srebrenici i Zvorniku. Oni nam pokušavaju osporiti ovo, ali nam ga ne mogu zabraniti. Mi volimo svoju domovinu i znamo šta je Dan nezavisnosti. BiH je izborila nezavisnost i suverenitet, ali nažalost nemamo jednaka prava svih građana. Nemamo poštivanje ljudskih prava, prava sloboda, a Bošnjaci u Republici Srpskoj su diskriminirani. Pružite podršku tim ljudima, jer BiH bez Bošnjaka u RS-u nije kao BiH bez tih Bošnjaka. Moramo svi zajedno raditi i djelovati, pogotovo u narednom periodu kada neki pokušavaju laž pretvoriti u istinu, a istinu o genocidu zamijeniti lažima. Mi to ne smijemo dozvoliti", poručio je Salkić.



Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH i potpredsjednik SDA Safet Softić je poručio kako je obilježavanje Dana nezavisnosti BiH u Zenici jedinstveno.



"Sumnjam da će neki drugi grad u BiH ovako obilježiti Dan nezavisnosti BiH kako je obilježeno u Zenici. Ovo je zavidan skup i moje zadovoljstvo je biti danas ovdje. Ovo je pravi i jedini način da se pokaže kako se voli ova zemlja. U ovih 25 godina koliko nas dijeli od početka nezavisnosti prošli smo težak put i period, a ovih dana živimo sa zebnjom i neizvjesnošću. Naše patriote, borci Armije RBiH i naši generali BiH su odbranili u njenom najtežem trenutku, a sve ove borbe i političke utakmice vodit ćemo i dalje svim političkim sredstvima. Nemojte se brinuti, SDA će naći izlaz iz svih ovih iskušenja koja imamo", izjavio je Softić.



Predsjedavajući Predstavničkog Doma Parlamentarne skupštine BiH Šefik Džaferović je izjavio kako je 1. mart najznačajniji dan u historiji Bosne i Hercegovine.



"U to vrijeme u Bosni i Hercegovini su se počeli formirati paralelni paraorgani vlasti na Palama i Grudama, a Međunarodna konferencija za bivšu Jugoslaviju je Bosni i Hercegovini postavila visoke kriterije. Preko 64 posto građana je izašlo na Referendum i skoro svi su glasali za nezavisnost Bosne i Hercegovine. Naša nezavisnost je nezavisnost do koje smo došli poštujući Ustav RBiH, međunarodne standardne i demokratske procedure koje su se morale ispoštovati", izjavio je Džaferović pojašnjavajući ispravnost provedenog Referenduma.



Za kraj Džaferović je dodao da BiH ide naprijed, putem unutrašnje reintegracije i da taj put niko neće moći omesti.



"Bosna i Hercegovina je država koja će postojati do Sudnjeg dana", zaključio je Džaferović te čestitke povodom Dana nezavisnosti uputio svim građanima BiH.