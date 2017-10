Regulatorna agencija za komunikacije (RAK) je na zahtjev Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH izvršila tridesetodnevni monitoring (od 7. juna 2017. godine do 6. jula 2017. godine) Dnevnika 2 BHRT-a, RTRS-a i FTV-a, kao i analizu poštivanja profesionalnih standarda.

Najžešće kritike iznesene su za Dnevnik 2 Radio-televizije Republike Srpske (RTRS) posebno u dijelu koji se odnosi na izvještavanje o vladajućim strukturama u manjem bh. entitetu, odnosno o SNSD-u.



RAK je u analizi naveo kako je primijećeno da se o aktivnostima zvaničnika na entitetskom nivou, u prvom redu predsjednika RS-a Milorada Dodika i Vlade RS-a, govori u neutralnom i afirmativnom smislu bez ikakvog kritičkog osvrta na njihov rad.



Na drugoj strani, prilikom izvještavanja o određenim temama jasno su izraženi negativni stavovi prema opoziciji, odnosno predstavnicima iz RS-a koji participiraju u vlasti na državnom nivou (Savez za promjene), kako kroz emitovanje izjava gdje prevladava negativan stav prema djelovanju zastupnika iz RS-a (koji učestvuju u vlasti na državnom nivou), tako i kroz najave spikera i komentare novinara.



"Posebno je uočeno da se u prilozima u kojima je izvještavano o privrednim ulaganjima i izdvajanjima Vlade RS za sanaciju objekata ili stabilizaciju općinskog budžeta, kroz miješanje funkcije stranačkih lidera i čelnika vlasti u RS-u, bez postojanja bilo kakvog osvrta prema vladajućim strukturama RS-a, javnosti gotovo signalizira za koga da glasaju na narednim izborima", zaključio je RAK.



Iz RAK-a dodaju da je sve navedeno, predstavljanje mišljenja pojedinaca ili tačno određenih političkih subjekata u pozitivnom svjetlu, dok se kontinuirano isti politički subjekti i pojedinci tretiraju neutralno ili negativno, dovelo do narušavanja principa nepristrasnosti, a takvim načinom izvještavanja je omogućeno da prevladava jedno mišljenje ili stanovište kada se radi o kontroverznim političkim, privrednim i drugim temama od javnog interesa.



To je dovelo do zaključka da postoje elementi koji ukazuju na kršenje člana 5. Kodeksa o audiovizuelnim medijskim uslugama i medijskim uslugama radija, posebno u dijelu koji se tiče nepristrasnosti i obaveze odvajanja komentara od vijesti.



Za razliku od RTRS-a, za dnevnike BHRT-a i FTV-a zaključeno je da su izbalansirani i nepristrasni te da su ispoštovali odredbe Kodeksa o audiovizuelnim medijskim uslugama i medijskim uslugama radija.



