Radončić za Klix.ba: Izetbegović mora otići sa funkcije člana Predsjedništva BiH

Fahrudin Radončić (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Lider Saveza za bolju budućnost (SBB) Fahrudin Radončić oštro je reagovao na informaciju da je još u maju 2016. godine bilo poznato kako Sakib Softić nema legitimitet da kao agent predstavlja BiH pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu. Bakira Izetbegovića je pozvao da odstupi s funkcije u Predsjedništvu BiH.

Lider Saveza za bolju budućnost (SBB) Fahrudin Radončić oštro je reagovao na informaciju da je još u maju 2016. godine bilo poznato kako Sakib Softić nema legitimitet da kao agent predstavlja BiH pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu. Bakira Izetbegovića je pozvao da odstupi s funkcije u Predsjedništvu BiH.

Radončić je bio jedan od učesnika skupa posvećenog reviziji presude po tužbi BiH protiv Srbije, održanom sredinom februara, na kojem je saopćeno da će naša zemlja predati zahtjev za reviziju. Taj zahtjev jučer je odbijen, a Radončić smatra da odgovornost za cijelu situaciju mora snositi član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović.



"Gospodin Izetbegović je na moralno i politički nedopustiv način to sakrio od svih nas koji su bili pozvani na skup u Vijećnici. Uz to, vrlo je precizno rekao da Softićev legitimitet nikako ne može biti sporan i da uopće nije potrebna nova sjednica Predsjedništva BiH u vezi toga", kazao je Radončić za Klix.ba.



On je pozvao Izetbegovića da ode sa funkcije u Predsjedništvu BiH.



"Mi, kao dobronamjerni ljudi, koji su iskreno željeli da pravda bude zadovoljena, primitivno smo izmanipulirani, ali još mnogo gore, Izetbegović je istovremeno to učinio i žrtvama genocida i kompletnoj javnosti, pa vjerujem i samoj SDA. Ovakvo moralno i političko posrnuće treba imati jedino mogući epilog - odlazak sa časne i odgovorne funkcije člana Predsjedništva BiH. Uostalom, njegovi glasači ga nisu izabrali da ništa ne radi i da ih laže, već naprotiv da bude vrijedan, pošten i narodu govori istinu bez manipulacija i političkih igara čak i sa tužbom za genocid", stav je lidera SBB-a.