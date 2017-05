Kao što su i najavili, radnici Željeznica RS su se jutros, tačno u 10 sati, pojavili ispred prostorija Fonda zdravstva Republike Srpske. Njih petnaestak je u Banjoj Luci ušlo u prostorije fonda i nakon 10 minuta izašlo s ovjerenim knjižicama.

Foto: Klix.ba

"Uspjeli smo ovjeriti knjižice. Svi smo ponijeli po pet-šest knjižica svojih kolega i ovjerili ih. Očigledno je da je nakon naših upozorenja i najave da ćemo blokirati Fond zdravstva nešto hitno učinjeno, znamo da je jučer održan hitan sastanak ministara Neđe Trninića i Dragana Bogdanića i direktora Fonda te da su to riješili po ad hoc sistemu", rekao je Boris Šukalo, radnik Željeznica RS.Željezničari kažu da ne znaju kako je to učinjeno, ali da su knjižice ovjerene na mjesec dana. Šta nakon toga – ne znaju."Šta da vam kažem, znate i sami u kakvoj državi živimo, vidite šta moramo raditi da dobijemo ono što nam zakonski pripada, to nigdje na svijetu nema, ali ako treba opet ćemo doći za mjesec dana", naglasio je Šukalo.Šukalo procjenjuje da su dugovanja po osnovu doprinosa za zdravstvo radnicima ŽRS blizu 14 miliona KM.U momentu dok su željezničari ovjeravali knjižice, iz prostorija fonda je izašao ministar zdravlja i socijalne zaštite RS Dragan Bogdanić, ali je, vidjevši novinarske ekipe, uspješno pobjegao sporednim izlazom.