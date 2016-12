Informativni centar za osobe s invaliditetom "Lotos" iz Tuzle promovirao je danas u Sarajevu priručnik "Put ka samostalnom životu", a zamišljen je kao pomoć mladim osobama s invaliditetom koji već žive ili su na pragu samostalnog života.

Priručnik je nastao s ciljem da pruži informacije koje mladoj osobi s invaliditetom mogu biti od pomoći na putu ka samostalnosti, a sadrži objašnjenje pojma, preduvjeta i principa filozofije samostalnog života, pregled nastanka i razvoja pokreta za samostalan život, razradu faktora neophodnih za samostalnost, kao i dio s upitnicima i tabelama namijenjen ličnom napretku mlade osobe. Trebalo bi da bude od koristi mladim osobama s invaliditetom, ali i široj zajednici da bi se informirali o pojmu i uvjetima za samostalan život tih osoba.Suvad Zahirović iz Centra "Lotos" istaknuo je da je priručnik dio projekta nazvanog "Jačanje kapaciteta osoba s invaliditetom za samostalni život u BiH“ koji "Lotos" provodi u partnerstvu sa švedskom organizacijom "Stil" iz Stockholma, a finansiran je od Švedske organizacije za međunarodni razvoj SIDA, putem organizacije MyRight BiH.Projekt je, kaže, polučio značajne rezultate nakon godinu dana implementacije, a mnogi od sudionika nastavili su školovanje, zaposlili se ili se dalje usavršavaju da bi bili još bolji na tržištu rada, a svi sudjeluju u radu drugih organizacija koje okupljaju osobe s invaliditetom.Ipak, najvažnija je činjenica da su se njihovi životi znatno promijenili na način da su spoznali da mogu i treba da se pokrenu te da su spoznali da promjena (do kojih je došlo) ne bi ni bilo da oni to ne žele. Radilo se i s njihovim roditeljima i članovima porodice, učeći ih da mladi s invaliditetom mogu mnogo toga ali im za to treba njihova podrška.Zahvaljujući sudjelovanju u tom projektu dvadesetogodišnja Fatma Bulić dobila je priliku za zaposlenje, dodatno se educira i primjer je kako vlastitim angažmanom (sredini u kojoj živi) pokazati da postoji jer nju je moguće sresti na raznim mjestima, kulturnim i drugim javnim događanjima."Mi zaslužujemo više i možemo dati mnogo, ali prije toga moramo naučiti kako da ustanemo kad padnemo i s odgovornošću prihvatimo prava i obaveze, da naučimo koliki su nam limiti i granice (fizički i psihički) i riješimo se predrasuda što ih imamo prema samima sebi", naglasila je.Iako garantiran Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom UN-a kao pravo svakog čovjeka, za mlade osobe s invaliditetom u BiH put do samostalnog života je otežan izazovima poput nepristupačnosti, nedostatkom adekvatnog inkluzivnog obrazovanja, problemima zapošljavanja, te predrasudama društva.Samostalni život je svakodnevno uživanje ljudskih prava zasnovanih na politici invalidnosti. Moguć je kombinacijom okolinskih i pojedinačnih faktora koji osobama s invaliditetom omogućavaju kontrolu nad svojim životima, uz mogućnost izbora i odluke gdje, s kim i kako da žive. Pristup uslugama treba da se osigura da bi osoba s invaliditetom uživala jednake mogućnosti u svakodnevnom životu.