Prvi korpus Armije RBiH dao je veliki doprinos odbrani Sarajeva i BiH

Obilježavanje 25. godišnjice formiranja Prvog korpusa Armije Republike BiH sadržava niz aktivnosti, a na pres-konferenciji tim povodom danas je najavljeno da će trg ispred zgrade Kantona Sarajevo nositi ime tog korpusa.

Obilježavanje 25. godišnjice formiranja Prvog korpusa Armije Republike BiH sadržava niz aktivnosti, a na pres-konferenciji tim povodom danas je najavljeno da će trg ispred zgrade Kantona Sarajevo nositi ime tog korpusa.

Jedan od komandanata Prvog korpusa Vahid Karavelić podsjetio je na period formiranja Prvog korpusa, okarakterizirao to kao historijski čin, te kazao da je s današnjeg aspekta i vremenske distance to bila apsolutno ispravna odluka.



"Prvi korpus Armije RBiH bio je okosnica formiranja, stvaranja i razvijanja ARBiH. Shodno ukupnoj političkoj, historijskoj i vojnoj situaciji, tad na ratištu BiH, dobiva strategijski zadatak od Vrhovne komande Oružanih snaga RBiH. Prvi korpus branio je Sarajevo i ono nije smjelo pasti. Prvi korpus imao je snage kako u opsjednutom dijelu Sarajeva, tako i izvan grada", naglasio je.



Podsjetio je da je Prvi korpus 1992. godine imao oko 40.000 vojnika, a na kraju rata u BiH činilo ga je 87.000 vojnika. Zajedno s jedinicama Centra službe bezbjednosti Sarajevo i Ministarstva unutrašnjih poslova RBiH, Prvi korpus je odbranio i istovremeno oslobodio velike dijelove teritorije u gradu i izvan grada, izvršio strategijski zadatak u odbrani BiH.



Ismet Dahić bio je zamjenik komandanta 1. korpusa ARBiH, a na tu funkciju došao je s pozicije pomoćnika ministra policije. Danas je podsjetio na taj period i napore koji su uloženi u odbrani Sarajeva i BiH s napomenom da se to nikad ne zaboravi, gradi budućnost BiH i ne dozvoli njeno uništenje.



Resorni kantonalni ministar Muharem Fišo istaknuo je značaj Prvog korpusa u odbrani grada i države, okarakterizirao ga kao okosnicu i nukleus razvoja Armije RBiH odnosno MUP-a.



"Odajemo počast, podsjećamo nove generacije. Mi, koji smo sudjelovali i bili dio te slavne generacije umoriti se nećemo. Podsjećat ćemo, da se nikad ne zaboravi i da tu patriotsku svijest prenesemo na mlađe da se zlo ne bi ponovilo", kazao je.



Odlukom Predsjedništva RBiH i naredbom Štaba Vrhovne komanda Armije RBiH, Prvi korpus Armije RBiH formiran je 1. septembra 1992. godine sa sjedištem u Sarajevu. U sastav korpusa ušle su sve, dotad formirane, vojne jedinice sarajevske regije. Za prvog komandanta je postavljen Mustafa Hajrulahović Talijan. Među pripadnicima tog korpusa mnogo je nosilaca najvećih ratnih priznanja, a na časnom putu borbe za slobodu smrtno je stradalo 6.585 boraca Prvog korpusa.



Obilježavanje jedne od najznačajnijih godišnjica u novijoj historiji BiH počelo je misom zadušnicom i parastosom za pripadnike Armije RBiH, MUP-a i Prvog korpusa ARBiH, a planirano je i učenje Jasina na Memorijalnom centru Kovači i Šehidskom mezarju. U toku obilježavanja bit će upriličena i prigodna izložba, promocija monografije o Prvom korpusu te vatromet u blizini ratnog tunela, a porodice demobiliziranih boraca i šehidskih porodica dobit će prigodne bajramske poklone.