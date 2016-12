Prva Vikićeva reakcija na podizanje optužnice: Moje ruke su čiste, idemo se ponovo braniti

Dragana Vikića, jedno od najpoznatijih imena odbrane Sarajeva i Bosne i Hercegovine, Tužilaštvo BiH tereti da je počinuo ratni zločin u Velikom parku u Sarajevu 1992. U prvoj reakciji nakon informacije o podizanju optužnice, Vikić kaže da su njegove ruke čiste i da je spreman da se ponovo brani.

Vikić prije našeg poziva nije čuo informaciju o podizanju optužnice, a u prvoj reakciji za Klix.ba kaže kako mu je teško smisleno komentarisati vijest o podizanju optužnice samo nekoliko trenutaka nakon što je saznao za njeno postojanje."To će očigledno svoj epilog imati na sudu, neka sud kaže svoje. Sve što bih ja vama sad rekao ne bi imalo smisla", kaže Vikić.Pored Vikića, tužitelj Posebnog odjela za ratne zločine, podigao je optužnicu protiv Jusufa Pušine (1949). godine, Nermina Uzunovića zvanog "Šok" (1957.) i Mladena Čovčića zvanog "Rogatica" (1970.).Vikić kaže da neke od pobrojanih uopće ne poznaje."Ja sam imao neka druga saznanja o tome zločinu, ali njih za sad niko ne pominje", kaže Vikić.Dodaje da se zločin u Velikom parku definitivno desio, ali da nije imao nikakve veze sa jedinicom kojom je on komandovao niti sa njim lično."Ja i moja jedinica te ljude nismo zarobljavali niti ih vodali bilo gdje niti bilo šta. Ali eto, vidjet ćemo", dodaje Vikić.Na kraju, Vikić kaže da je zločin trebalo procesuirati ranije, ali da očigledno nekome nije bilo u interesu da se to uradi."Ne da se moglo nego se i trebalo to ranije procesuirati. Ali eto, Bože moj, branit ćemo se ponovo. Moje ruke i ruke mojih ljudi kojima sam ja komandovao su čiste", poručuje Vikić.