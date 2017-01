Problemi se nastavljaju: Zbog radova ViK-a i danas više od 70 sarajevskih ulica bez vode

Zbog popravljanja kvarova na vodovodnoj mreži domaćinstva u više od 70 sarajevskih ulica ostat će danas bez vode.

Kako je saopćeno iz KJKP Vodovod i kanalizacija, od devet sati doći će do prekida u vodosnabdijevanju na slijedećim lokacijama: Novopazarska, Harisa Kurtovića, Mahmuta Mahmutovića, Vrbovska, Kodžina, Vejsila Čurćića, Teočačka, Kanara, Mahmutovac, Kamenica, Kamenica potok, Sulejmana Zolja, Paje Malta, Paje, Vrbaska, Prozorska, Samoborska, Mrakuša, Nurudina Gackića, Put Mladih Muslimana, Soukbunar, Porodice Foht, Ejuba Ademovića, Urijan Dedina, Pećina, Dr.Jusufa Tanovića, Reisa Fehima Spahe, Ruđera Boškovića, Zahira Panjete, Humska, gornji Velešići, Derviš Fevzi Mostarca, Mustafe Muje Pašića, Ragiba Đinde, Smaila Šikala, Grada Bobovca, Grbavička, Safeta Isovića, Safeta Isovića čikma, Omera Kovača čikma, Omera Kovača, Adema Buće, Humačka ploča, Safeta Zajke, Rajlovac, naselje Zabrđe, Rječica, Paljevska, Perivoje, Rogatička, Senada Čolića, Hamdije Kreševljakovića, At Mejdan, Bistrik, Obala Isa Bega Ishakovića i Toplik.



Stabilizacija u vodosnabdijevanju se očekuje do 16 sati.



U toku dana doći će do kratkotrajnog isključenja snabdijevanja vodom zbog popravke kvarova u šahtovima u ulicama: Brdo Džamija, Mejdan, Za Beglukom, Hadžiabdinica, Branislava Nušića, Aleja Bosne Srebrene, Ramiza Salčina, Munira Gavrankapetanovića, Dr. Silve Rizvanbegović, Dr. Kasima Begića, Olivera Ibrahimovića, Augusta Brauna, Kralja Tvrtka, Dolina, Maršala Tita, Valtera Perića, Vrazova, Koševo, Danijela Ozme, Jezero, Kemal Begova, Hasana Kikića, Milana Preloga, Azize Šačirbegović i Antuna Branka Šimića.



U Dispečerskom centru ViK-a primljene su ukupno 32 telefonske i terenske prijave, od kojih se 27 odonosi na problem s vodovonom mrežom



"Služba vodomjera i dezinfekcije vode je do 8 sati imala je prijavljena 54 kvara u šahtovima to jest vodomjernim garniturama. S obzirom na pojačan intenzitet popravki kvarova, još jednom apeliram na naše potrošače za strpljenje i razumijevanje", saopćeno je iz ViK-a.