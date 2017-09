U Privrednoj komori FBiH danas je održan okrugli sto pod nazivom "Mitovi i istine o usvojenom Nacrtu zakona o ograničenoj upotrebi duhanskih prerađevina" na kojem se pokušalo naći kompromisno rješenje primjene ovog zakona koje ne bi oštećivalo ugostiteljstvo i turizam u BiH.

U Privrednoj komori FBiH danas je održan okrugli sto pod nazivom "Mitovi i istine o usvojenom Nacrtu zakona o ograničenoj upotrebi duhanskih prerađevina" na kojem se pokušalo naći kompromisno rješenje primjene ovog zakona koje ne bi oštećivalo ugostiteljstvo i turizam u BiH.

Prisutni su izrazili neslaganje s restriktivnim provođenjem zabrane pušenja na javnim mjestima i pozvali na fleksibilniju primjenu zakona.



"Po ocjenama Udruženja za turizam u Privrednoj komori FBiH ovakav zakon šteti ukoliko se bude maksimalno primjenjivao. Ankete su pokazale da će doći do enormnog pada prihoda u oblasti turizma i ugostiteljstva", rekao je predsjednik Privredne komore FBiH Mirsad Jašarspahić i dodao kako se treba naći kompromisno rješenje koje zadovoljava direktive EU, a da, s druge strane ne šteti privredu BiH.



Revizorska kuća KPMG radila je anketu među 202 ugostiteljska uobjekta u osam gradova BiH koja je pokazala da najveći broj ugostitelja vjeruje da je potpuna zabrana pušenja u ugostiteljskim objektima rezultat usklađivanja s evropskim standardima. Međutim, kako ističe Igor Lončarević iz KPMG, to nije slučaj, jer EU ne propisuje ni zemljama članicama ni zemljama kandidatima kako da zabrani pušenje u ugostiteljskim objektima.



"Ugostitelji očekuju i značajan pad prometa, od oko 40 posto i prema našim proračunima taj pad iznosi oko 259 miliona KM. Zbog smanjenih prihoda i nemogućnosti finansiranja očekuje se i smanjenje zapošljavanja u ovom sektoru, prema procjeni oko 11.000 ljudi", rekao je Lončarević.



Bilsena Šahman, zastupnica u Federalnom Parlamentu rekla je kako je na strani ugostitelja i da će se boriti za promjene Nacrta zakona.



"Mi smo svi za Zakon o zabrani korištenja duhana i duhanskih proizvoda u ugostiteljskim i javnim prostorima, ali na način kako su to evropske zemlje riješile. Naprimjer, desetak evropskih zemalja su dozvolile da se manji objekti opredijele da li će prostor biti za pušače ili nepušače, s obavezom da to naznače", rekao je predsjednik Udruge hotelijera BiH Amir Hadžić.



On je dodao i da bi sarajevske male kafane koje imaju 20-ak kvadrata izgubile smisao ako bi se ova zabrana primjenjivala i na njih.



"Zakon treba primijeniti fleksibilnije, a ne restriktivno", rekao je za kraj.