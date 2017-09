Predstavnici kampanje \

Nakon što su prikupili potpise za peticiju, organizatori kampanje "Vodoodbrana Sarajeva" tražili su obraćanje zastupnicima Skupštine Kantona Sarajevo koja danas održava vanrednu sjednicu na kojoj je vodosnabdijevanje grada jedina tačka dnevnog reda.

Anes Podić iz Udruženja Eko akcija rekao je kako Skupština KS prvi put u historiji raspravlja o vodosnabdijevanju, što on smatra izvanrednim postignućem kampanje "Vodoodbrana Sarajeva".



"Voda još nije prioritet. Teme sjednica su dnevna prepucavanja. Kako bi se riješila situacija vodosnabdijevanja grada, potrebne su brze i radikalne mjere koje će u potpunosti raskrstiti načine kako je dosad upravljano ovim resursom. Mi imamo velika očekivanja, ali na Skupštini KS je odgovornost da li će polumilionski grad i dalje patiti redukcijama vode ili će konačno riješiti ovaj problem", rekao je Podić.



On je dalje naglasio kako njihova kampanja još nije završena te da je pred građanima maratonska utrka da dobiju nazad vodu za piće.



"Konačno vlast mora prekinuti upravljati javnim preduzećima koja više ne služe svojoj svrsi. Vodovod treba snabdijevati građane vodom, a ne biti mjesto za stranačka zaposlenja, tendere... Od svakih 10 KM koje u nešto budu uložene, sedam bude očerupano na razne načine. Naše vodozaštitne zone su potpuno nezaštićene. Možemo svakog trenutka imati epidemiju velikih razmjera, ali niko ne brine za to", istaknuo je Podić.