Članovi radnog predsjedništva Gradskog vijeća Zenice su pred zgradom Gradske uprave Zenica održali konferenciju za novinare s ciljem informisanja javnosti o odsustvu sa sjednice radnog predsjedništva Gradskog vijeća.

Foto: Elmedin Mehić/Klix.ba

Novinarima ulaz u zgradu Gradske uprave nije bio dozvoljen zbog čega je konferencija održana ispred zgrade. Članovi radnog predsjedništva danas su izjavili kako su četiri člana radnog predsjedništva ranije dogovorili da u augustu neće biti održavane sjednice te da ih je iznenadila reakcija predsjedavajuće Gradskog vijeća Zenica Sanje Renić koja je sazvala konferenciju za novinare zbog toga što se drugi članovi radnog predsjedništva nisu odazvali njenom pozivu na sjednicu."Nama je u petak 11. augusta u 13:30 rečeno da će sjednica radnog predsjedništva biti održana u ponedjeljak u 8 sati. S obzirom da smo na osnovu dogovra da u augustu neće biti sjednica preuzeli neke druge obaveze, predložili smo da to bude u utorak u 15:30 sati. Međutim, predsjedavajuća je sazvala konferenciju za medije gdje su iznesene neke stvari zbog kojih smo svi razočarani i negativno iznenađeni", kazao je član radnog predsjedništva Jasmin Hodžić u ime SBB-a.Dodao je da se ne radi ni o kakvoj sabotaži rada predsjedavajuće već da se nisu mogli organizovati svi do ponedjeljka ujutro zbog čega su predložili tremin u utorak u 15:30, u vrijeme kada se inače održavaju sjednice radnog predsjedništva unazad devet mjeseci.“Nedostatak komunikacije je razlog višemjesečnog nefunkcionisanja”, dodao je Hodžić.Član radnog predsjedništva Sanjin Aldobašić (Snaga centra) je kazao kako je ranije dogovoreno da neće biti sjednica u skladu sa pauzom na državnom nivou tokom augusta te da smatraju da je sve ovo smišljeno.“Tražili smo salu za ovu konferenciju, ali medijima nije dozvoljen ulaz u zgradu jer je press konferencija bila jučer kada je sazvala predsjedavajuća i to nije uredu da jedna strana može sazvati konferenciju, a druga ne. Mislim da ovo spinovanje mora završiti i da krenemo raditi”, kazao je Aldobašić te demantovao navode da većina želi njenu smjenu.Emina Tufekčić, članica radnog predsjedništva (SDA), danas je kratko prokomentarisala da je predsjedavajuća Sanja Renić nalog za sazivanje sjednice predala 8. augusta te da je on tek došao 11. augusta."Ne znam zašto niko nije reagovao i sazvao konferenciju zbog ta tri dana kašnjenja? Zašto to nije došlo ranije do nas? Ja moram reći, ali nakon devet mjeseci, predsjedavajuća još ne razumije kako stvari teku i kako materijali dolaze na sjednicu", izjavila je Tufekčić.Predstavnici političkih stranaka su istakli da će razmotriti dolazak na zakazanu sjednicu Gradskog vijeća Zenice.