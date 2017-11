Premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković i predsjednik Sindikata doktora medicine i stomatologije KS Izet Hočko potpisali su danas Kolektivni granski ugovor, što je bio jedan od njihovih zahtjeva kako ne bi stupili u generalni štrajk koji je bio najavljen za 6. novembar.

Premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković i predsjednik Sindikata doktora medicine i stomatologije KS Izet Hočko potpisali su danas Kolektivni granski ugovor, što je bio jedan od njihovih zahtjeva kako ne bi stupili u generalni štrajk koji je bio najavljen za 6. novembar.

Kako je Konaković rekao, Vlada KS će iz Budžeta izdvojiti novac u ove svrhe te se zahvalio svima na korektnim pregovorima."Ljekari, stomatolozi i zdravstveni radnici će imati bolje uslove nego ikada zbog činjenice da je plata porasla u rasponu od 12 do 25 posto i da je Vlada KS kroz kapitalna ulaganja pripremila skoro 10 miliona za ulaganje, što radimo kako bi građani imali bolju uslugu barem za jedan stepen, smanjili liste čekanja i riješili još neke probleme", rekao je Konaković.Bez obzira na to što ljekari pripadaju različitim sindikatima koji su iznijeli različite zahtjeve u vezi s koeficijentima, kolektivni ugovor će se primjenjivati prema svim radnicima u zdravstvu, bez obzira na to kojem sindikatu pripadali."Nema razlike između ljekara prema Zakonu u radu. Jedan tražio veću platu, drugi veće koeficijente i dobili su sve. Rezervisali smo 15-ak miliona za povećanja", kazao je premijer.Hočko je rekao kako su pregovori dugo trajali i da su bili poprilično mučni, ali da su došli do cilja zahvaljujući razumijevanju s obje strane."Postigli smo dogovor na prvi rođendan sindikata. Zadovoljni smo i zahvaljujući Vladi KS na čelu s premijerom Konakovićem smo došli do cilja. Mislim da će ovo biti vrlo dobro i za nas ljekare i vladu i za građanstvo. Nadam se da ćemo ovim kolektivnim ugovorom imati uređenije neke stvari koje će dati bolje rezultate u funkcionisanju zdravstva. Prvi put smo stigli do ovakvog ugovora. Drugačiji je od svih drugih", rekao je Hočko.Ministrica zdravstva KS Zilha Ademaj kazala je da je sretna zbog potpisivanja ugovora jer je plaća radnicima u zdravstvu povećana nakon 10 godina."Imamo četiri sindikata i vodili smo pregovore odvojeno sa svakim. Svi stavovi su bili različiti, ali uspjeli smo usaglasiti i potpisati dva kolektivna ugovora", kazala je Ademaj.Ljekari su tražili satnicu 2,35, sedmično 37,5 radnih sati i porast koeficijenta za doktore medicine i stomatologije, specijaliste i supspecijaliste za 1,2. Štrajkovi su ipak organizovani u drugim kantonima FBiH, ali pozitivna stvar je da su započeti pregovori za potpisivanje kolektivnih ugovora.