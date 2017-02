Bosanci i Hercegovci još danas imat će priliku uživati u snijegu nakon čega se ponovo očekuje rast temperatura u našoj zemlji. Uprkos toplijem vremenu naredne sedmice prevladavati će uglavnom oblačno vrijeme uz povremenu kišu.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda prestanak padavina očekuje se prije podne prvo u Krajini i sjevernim područjima Bosne, a tokom dana i u drugim dijelovima. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 1 i 6 stepeni celzija, a na jugu zemlje od 7 do 11 stepeni celzija.



Već u nedjelju u Bosni će uglavnom prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost dok će nešto oblačnije biti u Hercegovini. Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se između 5 i 10 stepeni celzija, a na jugu zemlje od 11 do 14 stepeni celzija.



Prvi radni dan naredne sedmice moguće je da će na južnim i jugozapadnim područjima pasti i malo kiše, a na planinama i malo snijega. Najviša dnevna temperatura zraka većinom će biti između 9 i 15 stepeni celzije.



U utorak u Bosni će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno oblačno vijeme. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da u Hercegovini i jugozapadnim područjima može pasti i malo kiše, a na planinama i malo snijega. Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se između 11 i 17 stepeni celzija.



Prema podacima AccuWeathera današnje snježne padavine vjerovatno su i posljednje u ovoj zimskoj sezoni. Naredni mjesec prevladavati će uglavnom kišno ili oblačno vrijeme.



Na putevima u BiH jutros se saobraća sporije, po mokrom i mjestimično zasniježenom kolovozu. Ugaženog snijega na kolovozu ima na dionicama u višim predjelima, a iz BIHAMK-a izdvajaju putne pravce: Ključ-Bosanski Petrovac-Bihać, Bosanski Petrovac-Drvar, Glamoč-Mrkonjić Grad, Tomislavgrad-Posušje, Vlasenica-Han Pijesak i Turbe-Karanovac.



Dodaju da niske temperature u jutarnjim satima, pogoduju formiranju poledice izdvavajući puteve u planinskim predjelima, kao i mostove, vijadukte i prilaze tunelima. Učestali su odroni zemlje ili kamenja na kolovoz na putevima preko planinskih prevoja, kao i na dionicama koje prolaze kroz usjeke. Ekipe putnih službi nalaze se na terenu i intervenišu na svim dionicama gdje je to neophodno.



"Apelujemo na maksimalno opreznu vožnju, prilagođenu uslovima na putu i molimo vozače da na put ne kreću bez zimske opreme, koja je zakonski obavezna za sve kategorije vozila", poručuju iz BIHAMK-a.



Zbog zimskih uslova u Hrvatskoj, na snazi je zabrana saobraćanja za teretna vozila sa prikolicom i šlepere na GP Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.