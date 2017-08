Pojačana frekvencija vozila na graničnim prijelazima

Foto: Čitatelj/Klix.ba

U Bosni i Hercegovini jutros su povoljni uslovi za vožnju. I dalje se upozoravaju vozači da, zbog visokih dnevnih temperatura, na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim satima ili kasno poslijepodne, a ukoliko ipak putu tokom dana, da prave češće pauze.

U Bosni i Hercegovini jutros su povoljni uslovi za vožnju. I dalje se upozoravaju vozači da, zbog visokih dnevnih temperatura, na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim satima ili kasno poslijepodne, a ukoliko ipak putu tokom dana, da prave češće pauze.

Apeluje se na sve učesnike u saobraćaju (uključujući i pješake, bicikliste i motocikliste), da budu maksimalno oprezni i da poštuju saobraćajne propise.



Pojačana je frekvencija vozila na graničnim prijelazima, ali trenutna zadržavanja nisu duža od 30 minuta.



Zbog uklanjanja avionske bombe, danas od 11.00 do 13.00 sati, doći će do obustave saobraćaja na GP Bosanski Brod-Slavonski Brod.



Na magistralnom putu M-16.2 Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje zbog radova na deminiranju terena u mjestu Osojnica, od 08.00 do 16.00 sati mogu se očekivati povremene kraće obustave saobraćaja.



Kraći zastoji mogući su i na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, a gdje je obavezno poštivanje postavljene signalizacije. Izdvajaju se putni pravci: M-17 Maglaj-Žepče, M-5 Donji Vakuf-Travnik, M-4 Tuzla-Kalesija i M-16 Bugojno-Kupres, saopćeno je iz BIHAMK-a.