Počinje izgradnja nove toplane u Banjoj Luci, dugoročno rješenje grijanja grada

Foto: Klix.ba

Povodom održavanja druge vanredne sjednice Skupštine grada Banja Luka, na kojoj bi trebalo da se odlučuje o osnivanju novog preduzeća Eko toplane Banja Luka, gradonačelnik Igor Radojičić i zamjenik gradonačelnika Srđan Amidžić održali su konferenciju za novinare na kojoj su najavili početak izgradnje nove toplane u tom gradu.

Radojičić je naglasio da će se osnivanjem novog preduzeća i gradnjom nove toplane dugoročno riješiti pitanje grijanja u Banjoj Luci.



"Mi se danas nalazimo pred odlukom o rješavanju najvećeg gradskog problema koji nas pritišće već više od decenije, a to je problem osiguravanja grijanja i problem akumuliranja dugova. Stvoreni su svi uslovi, nakon šest mjeseci napornog i intenzivnog rada, da danas donesemo odluku o formiranju novog privrednog društva i da se uđe u gradnju nove toplane na biomasu. Svi potrebni pravni akti su pripremljeni i o tome će Skupština grada danas odlučivati”, rekao je Radojičić.



U narednoj sezoni grad bi trebalo da osigura između 10 i 20 miliona maraka za mazut i da ne riješi problem, dodao je Radojičić.



"Ovim poslom grad bi trebalo da osigura blizu 15 miliona KM investicije koja se vraća za osam godina. Sa druge strane, građani mogu da očekuju sigurno grijanje 24 sata dnevno po istoj cijeni kao i do sada, po kvadratnom metru. Emisija štetnih čestica prilikom grijanja na biomasu je manja u odnosu na grijanje na mazut i sve ekološke studije su po tom pitanju veoma jasne, imat ćemo toplanu koja je manji zagađivač od postojeće na mazut”, obrazložio je Radojičić.



Radojičić je napomenuo i to da je novac za energent do sada odlazio van RS i BiH, jer se mazut uvozi, dok će sada sav novac ostajati ovdje, na domaćem tržištu.



Zamjenik gradonačelnika Srđan Amidžić, koji je i šef tima Gradske uprave za rješavanje problema sistema daljinskog grijanja u Banjoj Luci, rekao je da je Gradska uprava uložila veliku energiju da nakon samo šest mjeseci rada izađe s konkretnim prijedlogom kako riješiti problem grijanja u Banjoj Luci.



"Mi imamo pozitivne primjere ovakvog načina grijanja u Prijedoru i Gradiški, ali i u našem gradu, gdje mislim na rejonske toplane na Starčevici i Kočićevom vijencu. Izbor toplane na biomasu je sasvim logičan izbor, kako bismo kvalitet grijanja podigli na viši nivo. Bilo je mnogo spekulacija u javnosti o tome da li će biti dovoljno drvnog sortimenta. Desetak gazdinstava preduzeća Šume RS, koja gravitiraju Banjoj Luci, ove godine će tržištu ponuditi 512.000 kubnih metara ogrjevnog drveta i to drvo će se pojaviti na tržištu, s banjalučkom toplanom ili bez nje. Zašto je problem da se i mi pojavimo kao kupci na tržištu? Mi ovim, zapravo, povećavamo enegetsku suverenost grada, jer imamo energent koji nam je nadohvat ruke", naveo je Amidžić i podsjetio da je 2016. godine u zemlje EU izvezeno 400.000 kubnih metara drveta, što je značilo da se zemlje EU griju na jeftin energent, a Banja Luka na skupi uvozni mazut.



Skupština grada Banja Luka jutros je započela drugu vanrednu sjednicu o ovoj temi, a na dnevnom redu se nalaze četiri tačke: prijedlog odluke o izboru strateškog partnera, prijelog odluke o osnivanju zajedničkog privrednog društva, prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Nacrt ugovora o osnivanju preduzeća Eko toplane Banja Luka i prijedlog odluke o kreditnom zaduženju Grada Banja Luka.