Uspješna Bosanka Đemila Gabriel, koja je rodom iz Bosanske Dubice, nedavno je imenovana za počasnu konzulicu Bosne i Hercegovine za regiju Novi Južni Vels sa sjedištem u Sydneyju.

Uspješna Bosanka Đemila Gabriel, koja je rodom iz Bosanske Dubice, nedavno je imenovana za počasnu konzulicu Bosne i Hercegovine za regiju Novi Južni Vels sa sjedištem u Sydneyju.

Ona je zajedno sa Bakirom Sadovićem, bivšim ambasadorom Bosne i Hercegovine u Australiji koji je napustio ovu dužnost, otvorila počasni konzulat Bosne i Hercegovine u Sydneyju.Sadović i Gabriel, nakon kratke ceremonije, u reprezentativnim prostorijama novootvorenog počasnog konzulata u najvećem gradu u Australiji, predstavili su i izložbu fotografija stećaka koji su prošle godine uvršteni na listu Svjetske kulturne baštine UNESCO-a."Očekuje me puno posla, tako da sam odmah krenula sa aktivnostima. Osim izložbe fotografija prisutni su na otvaranju imali priliku da se u Počasnom konzulatu Bosne i Hercegovine upoznaju i sa turističkim i privrednim potencijalima Bosne i Hercegovine. Trenutno sam zauzeta sa upoznavanjem predstavnika svih bosanskih zajednica, a 23. februara imam ugovoren susret sa gradonačelnicom Sydneyja Clover Moore. Imam i sastanak sa Islamskom zajednicom pošto imaju problema sa uvođenjem objekta u zemljišne knjige u Sydneyju. Nakon toga imam sastanak sa školom bosanskog jezika, gdje se susreću sa određenim administrativnim problemima. Na Multicultural Festivalu u Canberri 18. februara bit ću domaćin bosanskim organizacijama koje će nas predstavljati na tom festivalu", kaže Gabriel.Kako kaže počasni konzul Bosne i Hercegovine za regiju Novi Južni Vels tokom svog mandata radit će na privlačenju što većeg broja turista u našu zemlju, a također i stranih investitora."Želim od naše zajednice napraviti jaku, stabilnu i složnu strukturu. Svaki pojedinac je jako važan, još nikog nisam odbila i neću odbiti za susret. Vrata konzulata su širom otvorena za svakog", ističe Gabriel.Đemila je već ranije pomagala humanitarnim organizacijama iz BiH, ali i Univerzitetsko-kliničkom centru u Sarajevu. U aprilu prošle godine je uplatila donaciju od 10.000 eura od kojih je KCUS nabavio novi aparat za ultrazvuk srca. Bila je i producentica filma rediteljice Jasmile Žbanić "Za one koji ne mogu da govore", kojeg je finansirala vlastitim novcem."Uvijek sam pokušavala na različite načine pomagati domovini. Ipak, moj najdraži projekat je postavljanje stećka ispred Parliament House u Canberri. Drago mi je da su nakon toga brojni Australci čuli za naš stećak", kaže Gabriel.Inače, Đemila je supruga australskog bogataša i biznismena Chrisa Gabriela, koji u budućnosti planira ozbiljne investicije u našoj zemlji. On je predsjednik velike australske grupacije za mobilnu telefoniju “Alive“, viši savjetnik kompanije “Macquarie Group”, šef “Talent Rise“, direktor “Talent International”, direktor “JCurve Solutions” i šef savjetodavnog odbora u “Clean Power Systems”. Tri godine je bio glavni izvršni menadžer u poznatoj kompaniji za mobilne telekomunikacije “Zain Africa”.