Na oba doma Federalnog parlamenta prošla je trasa autoputa koji između ostalih ide i kroz selo Malo Polje na jugu mostarske opštine. Mještani polažu nadu u javnu raspravu, kao i na zaključak da se preispitaju i neki alternativni pravci, a naša ekipa ovog vikenda otišla je da snimi kako zaista izgleda krajolik o kome se toliko priča zadnjih mjeseci.

Sadila se kafa, kikiriki, čak i pamuk

Buna i Bunica

U cijeloj priči oko usvajanja trase Koridora 5C u prvi plan je iskočilo anonimno selo na jugu mostarske opštine - Malo Polje, njegove rijeke Buna i Bunica, opisi plodnih polja i kuća koje se trebaju rušiti zbog gradnje Koridora 5C.Malo Polje nalazi se na dvije rijeke, Buni i Bunici, oivičeno brdima, a prostrto plodnim njivama koje opskrbljuju tržnice i stotinama kilometara daleko od njega.Nastanjuju ga dvije grupe ljudi, domicilno stanovništvo i "došljaci". Prvi se pretežno bave poljoprivredom, žive od zemlje i onog što ona nudi. Došljaci su kupili po komadić zemlje, investirali u kuću, pogled na rijeku i plavo nebo.Zemlja u Malom Polju, koja se pruža od brda do rijeke, toliko je plodna da se starije generacije sjećaju da se u nju s uspjehom sadio i kikiriki, kafa, čak i eksperimentalno pamuk. To je bilo u onim vremenima poslije Drugog svjetskog rata, kad je agrarna reforma eksperimentirala i sa kulturama koje treba saditi. Kafu je brzo izbrisao državni monopol, kikiriki je sađen bez prijeko potrebne edukacije, pa se plod tražio na stabljici, a ne u zemlji, pamuk je ostao samo sjećanje, bez razloga šta je bilo s njim.Kasnije je život mještana bio vezan ponajviše uz duhan, kulturu kojoj treba sunce i voda, a toga ovdje nije nedostajalo. Duhan okupira čovjeka cijelu godinu, od klijanja negdje oko Nove godine, preko rasada, sadnje, branja, nizanja, sušenja, listanja i demećenja, pa do prodaje i otkupa. Više od cijele kalendarske godine bdijela je jedna porodica nad duhanom i onda je sve ovisilo o procjeni čovjeka, onog otkupnoj stanici. Dobra procjena značila je novca za izdašnu narednu godinu, loša je vodila ka kriznoj godini i štednji.Sadio se krompir, kupus, paradajiz, paprike, brojne druge kulture, pretežno za prodaju. Posljednjih sezona dominantna je sadnja jagoda. Skoro svaka porodica ima bar jedan zasad, a jagode sade i oni koji se izvorno ne bave poljoprivredom.Poljoprivrede ne bi bilo da nema vode, rijeka Bune i Bunice. Buna je rijeka koja izvire u Blagaju pored u svijetu poznate derviške tekije i čiji izvor je jedan od vodom bogatiji u Evropi. Kroz Malo Polje prolazi da bi došla do ušća u Neretvu u mjestu koje se isto zove kao i sama rijeka.Buna dijeli Malo Polje od Kosora, a nezaobilazni dio scenografije uz rijeku su decenijama prisutni bučni motori Arani, koji služe za navodnjavanje polja. Arane sada zamjenjuju tiši, električni motori, ali pravo Malo Polje je nezaobilazno bez ritmičnog zvuka motora za navodnjavanje u kasne ljetne večeri kad poljoprivrednici napajaju zasade krompira ili jagoda, kupusa ili paprike.Bunica se ulijeva u Bunu, besprijekorno čista rijeka kojoj treba šest kilometara da od izvora nađe utočište u Buni. Bunica je rijeka sa rekordnom količnim joda u svom sastavu, dokazano ljekovita. Decenijama je ljekarski recept iz mostarskih bolnica za pacijente sa dubokim ranama, posjekotinama, bio da uzmu vodu iz Bunice i da je time plaču.U Mostaru je poznata izreka "prošao i Bunu i Bunicu" za ljude s puno iskustva i pređenih kilometra u životu, iako nije poznato kako je sama izreka nastala i zašto se to baš tako kaže.Bunu i Bunicu proći će i Koridor 5C ako bude po volji zastupnika iz Federalnog parlamenta, i to će proći preko najplodnijih hercegovačkih polja i sela koje je do sada bilo poznato samo po poljoprivredi. Neće biti tako, ako se budu pitali mještani, još jednom nas je uvjeravao Salem Berberović, poljoprivrednik, čovjek koji živi od zemlje i za zemlju.Do vremena kad će ovim poljima i rijekama prelaziti teški strojevi graditelja Koridora 5C treba još proći dosta pravnih procedura, rasprava, medijskih nagađanja i političkih obećanja, a mještani vjeruju da će priča oko autoputa kroz Malo Polje biti slična onoj o kikirikiju, kafi ili pamuku.