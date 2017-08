Plenković poručio BiH: Pelješki most će biti izgrađen

Foto: Arhiv/Klix.ba

Premijer Hrvatske Andrej Plenković poručio je da projekt izgradnje Pelješkog mosta ide dalje te da se nastavlja dijalog s BiH o tom pitanju.

Premijer Hrvatske Andrej Plenković poručio je da projekt izgradnje Pelješkog mosta ide dalje te da se nastavlja dijalog s BiH o tom pitanju.

"Još jednom poručujem našim prijateljima u BiH i hrvatskoj javnosti, osobito u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, da projekt povezivanja juga Hrvatske s ostatkom zemlje ide dalje. Most će biti izgrađen, dijalog s BiH se nastavlja, o tome smo razgovarali i na sjednici Vlade RH i Vijeća ministara BiH početkom jula u Sarajevu", kazao je Plenković.



On poručuje da sve što Hrvatska radi, radi u skladu s međunarodnim pravom.



"Most će biti izgrađen na teritoriji unutrašnjih voda RH koje su nesporno hrvatske i koje po bilo kojem aspektu primjene međunarodnog prava mogu biti jedino i uvijek samo hrvatske", naglašava Plenković, a prenosi Index.hr.



Dodaje da će istodobno, prema međunarodnom pravu, biti zagarantovan neškodljiv prolaz hrvatskim morskim prostorom za sve brodove koji plove u Neum i iz Neuma te da će tehnički gabariti mosta biti onakvi kakve je sugerirala bosanskohercegovačka strana prije 10 godina.