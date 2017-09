Plenković: Očekujem izvještaj o prisluškivanju hrvatskih zvaničnika

Hrvatski premijer Andrej Plenković je u razgovoru za HRT kazao kako očekuje izvještaj o prisluškivanju nad hrvatskim zvaničnicima kojeg je provela bosankohercehovačka OSA.

On je iz New Yorka, gdje se održava zasjedanje godišnje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, poručio da očekuje jedan „temeljit izvještaj hrvatske sigurnosno obavještajne agencije (SOA) na tu temu“."Čuo sam se s direktorom (SOA-e, op.a.) i kada se vratim to će biti jedna od prvih stvari o kojoj želim dobiti temeljite informacije. I dalje ponavljam, BiH je država koja je s Hrvatskom najpovezanija - od geografske povezanosti do činjenice da su Hrvati konstitutivan narod. Sedam puta sam bio u BiH u ovih 11 mjeseci i nastavit ćemo s tim intenzitetom", rekao je Plenković.Podsjećamo, ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić izjavio je ove sedmice, a nakon pisanja medija u Hrvatskoj, da je Obavještajno-sigurnosna agencija BiH, u skladu sa zakonima i Ustavom BiH, prisluškivala određene zvaničnike iz Hrvatske isključivo s ciljem zaštite ekonomskih interesa BiH i njenih građana.