Plenković: Kod projektovanja Pelješkog mosta Hrvatska je izašla u susret zahtjevima BiH

Poslije otvaranja javne kuhinje Dompes večeras u Mostaru Andrej Plenković, premijer Republike Hrvatske i Dragan Čović, predsjedavajući Predsjedništva BiH prokomentarisali su za prisutne novinare aktualne političke teme, posebno otvorena pitanja između dvije zemlje.

Plenković je na početku novinarima kazao da je ovo njegov sedmi boravak u Bosni i Hercegovini u jedanaest mjeseci mandata i da je to signal da je njihova podrška ne samo deklarativna, već i operativna, kad je riječ o rješavanju otvorenih pitanja, ali i konkretnih projekata koje finansira Vlada Republike Hrvatske.



"Ono što je najvažnije je prenošenje naših iskustava u evropskom procesu, otvaranja reformi koje zemlju trebaju pripremiti izazovima pristupnih pregovora koji su tek pred vašom zemljom. Sve što je Hrvatska prošla treba da bude u korist BiH i kvalitetnog dijaloga sva tri konstitutivna naroda u njoj", kazao je Andrej Plenković.



Plenković je prokomentarisao i neizbježno pitanje Pelješkog mosta i najavu da će naš parlament raspravljati tu tematiku.



"Mi smo imali nakon sedam godina zajedničku sjednicu Vijeća ministara BiH i Vlade RH, želim naglasiti da su na tu sjednicu došli svi naši ministri ta poruka je snažna i konkretna. Temu Pelješkog mosta smo raspravili tada, kao i niz drugih infrastrukturnih projekata koje trebaju povezati naše dvije zemlje. Smatram da je pitanje Pelješkog mosta i dijalog kojeg su vodile i prethodne vlade u tehničkom smislu bio vrlo jasan. Hrvatska je u projektnoj dokumentaciji izašla u susret onim gabaritima koje je zahtjevala bh. strana", odgovorio je Plenković.



Plenković je naveo kako će most biti na teritoriju Hrvatske, a da će prolaz svih brodova ispod mosta biti omogućen bez ikakvih poteškoća.



"Ukoliko bilo kojem političkom akteru u BiH treba nešto dodatno pojasniti sve službe moje vlade i ja lično spremni smo to učiniti", dodao je Andrej Plenković te kasnije naglasio potrebu izmjene Izbornog zakona.



Dragan Čović kazao je kako je posjeta Andreja Plenkovića poseban događaj za sve dijelove Bosne i Hercegovine, da je on za tri ili četiri dana obišao šest kantona u našoj zemlji.



"Jedno iznimno hvala jer znamo koliko nam je pomogao sa svojim saradnicima da otvorimo naš evropski put i da vodimo jednu svažnu evropsku politiku u ime Bosne i Hercegovine. Ovo je jedno veliko ohrabrenje za sve nas", kazao je Dragan Čović, izrazivši nadu da se danas ovdje uz pomoć Republike Hrvatske i svojim snagama može osigurati život dostojan čovjeka.



Čović je još istakao cijeli niz projekata koje Republika Hrvatska finansira u našoj zemlji, poželivši da to bude prepoznato od svih, ne samo od Hrvata.