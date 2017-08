Prinudni upravitelj GRAS-a Haris Gušić, kojeg je imenovala Vlada Kantona Sarajevo, sanacionim planom provodi mjere za oporavak tog preduzeća. Dosadašnja praksa je pokazala da je vladajućim strukturama najbezbolniji način da građani ponesu teret za rješavanje takvih problema. Pitali smo sarajevske političare da li bi oni bili spremni pomoći GRAS-u koristeći javni prijevoz prilikom odlaska na svoja radna mjesta.

Prinudni upravitelj GRAS-a Haris Gušić, kojeg je imenovala Vlada Kantona Sarajevo, sanacionim planom provodi mjere za oporavak tog preduzeća. Dosadašnja praksa je pokazala da je vladajućim strukturama najbezbolniji način da građani ponesu teret za rješavanje takvih problema. Pitali smo sarajevske političare da li bi oni bili spremni pomoći GRAS-u koristeći javni prijevoz prilikom odlaska na svoja radna mjesta.

Damir Mašić (Foto: Feđa Krvavac/Klix.ba)

Muharem Fišo (Foto: Davorin Sekulić/Klix.ba)

Boris Johnson, ministar vanjskih poslova Velike Britanije čita novine u javnom prijevozu

Gradonačelnik Sarajevakazao je za Klix.ba da bi rado podržao navedenu inicijativu kupovinom mjesečnih kupona, a da bi po potrebi i koristio javni gradski prijevoz.Isto pitanje glede korištenja javnog gradskog prijevoza postavili smo i načelniku Općine Stari Grad Sarajevo, na što smo dobili sljedeći odgovor:"Konkretno, zašto da ne?! Ali meni ne treba, zato što blizu stanujem. Od posla sam udaljen bukvalno dvije tramvajske stanice. Prije mogu doći pješke. Međutim, sve što je za opšte dobro podržao bih", kazao je načelnik Hadžibajrić za Klix.ba.Zastupnik u Parlamentu Federacije BiHkazao je za Klix.ba da će svi deklarativno kazati da su za to da se pomogne GRAS-u, ali da ako želi da pomogne nekome trebalo bi da ima uvid u sve što je vezano za to preduzeće."U proteklo vrijeme tu nema čega nije bilo. Pored sanacionog plana mora se utvrditi ko je kriv za datu situaciju i ko će odgovarati za stanje u kojem se nalazi GRAS. Od uprava do politika. Onog trenutka kad se GRAS-om počne upravljati kao privatnom firmom, koja će raditi u skladu sa najboljim namjerama, onda možemo očekivati neko poboljšanje", kazao je Mašić.Načelnik Općine Centarkazao je za Klix.ba da bi koristio javni gradski prijevoz da mu je radno mjesto udaljeno od mjesta stanovanja."Pošto sam blizu, usluge GRAS-a mi ne trebaju. Mislim da bi to bilo značajno kao poruka, a nisam siguran da bi prijevoz političara mogao da spasi GRAS. U svakom slučaju bi poruka bila dobra za ove koji bi učestalije trebalo da koriste usluge GRAS-a. S druge strane, mislim da bi i usluge GRAS-a trebalo da budu bolje i primjerenije zahtjevima građana. Istodobno, odgovornost postoji i kod onih koji koriste prijevoz, a ne plaćaju usluge", poručio je načelnik Ajnadžić.Ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevokazao je za Klix.ba da bi podržao inicijativu tako što bih koristio javni prijevoz."Neka se donese odluka da se uzimaju službena vozila, ja ću biti prvi koji će ga predati. Ja niti sam se rodio kao ministar, niti mislim doživotno biti ministar. Mene interesuje da ljudi žive svoj život onako kako su se borili za njega", istakao je ministar Fišo.Ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevodeklarativno se također izjasnio da bi podržao unicijativu: "Naravno da bih podržao, zašto ne!?"Podsjećamo, predsjednik Republike Srpskekazao je jučer kako je kupovina službenog automobila Audi za potrebe Ministarstva prosvjete i kulture RS, odnosno ministra Daneta Maleševića potpuno opravdana."Šta me pitate, da li su opravdani protesti ili kupovina automobila, naravno da je kupovina automobila potrebna pa neće nam se valjda ministri voziti u tačkama ili na biciklu, znate kad ćemo odustati od kupovine vozila, onda kada Crnadak i Ivanić to isto učine. Ni oni se ne voze na biciklu, je l’ tako", rekao je Dodik.U mnogim evropskim gradovima, gdje utjecajne ličnosti svakodnevno koriste usluge javnog gradskog prijevoza, odveć je normalno da to čine i političari.Prisjetit ćemo se samo fotografija koje su objavljivali pojedini engleski portali. Na kadrovima su se nalazili bivši premijer Velike Britanije, sadašnji ministar vanjskih poslovai drugi, uhvaćeni dok su se vozili u javnom gradskom prijevozu. Aktuelni gradonačelnik Londonatakođer za dolazak na posao, odnosno odlazak s posla, koristi javni prijevoz.