Pendeš: Do 2. februara informacija o učešću OSBiH u obilježavanju 9. januara

Članovi Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine nisu na današnjoj sjednici prihvatili prijedlog da se na dnevni red sjednice uvrsti Informacija o učešću pripadnika Oružanih snaga BiH na obilježavanju neustavnog "Dana Republike Srpske" 9. januara.

Marina Pendeš (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Članovi Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine nisu na današnjoj sjednici prihvatili prijedlog da se na dnevni red sjednice uvrsti Informacija o učešću pripadnika Oružanih snaga BiH na obilježavanju neustavnog "Dana Republike Srpske" 9. januara.

To je predložio član Komisije Hazim Rančić (Stranka demokratska akcije - SDA) ocjenjujući da je potrebno o svemu raspraviti zbog brojnih informacija koje su se pojavile u javnosti tim povodom.



Ministrica odbrane Marina Pendeš, koja je prisustvovala današnjoj sjednici, kazala je da bi trebalo sačekati da se okonča analiza, ispitivanje i istraga o tome za koju je zadužen načelnik Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH general Ante Jeleč, a to bi trebalo biti završeno do 2. februara.



U toj analizi, pojasnila je Pendeš, biti će ispitano da li je došlo do narušavanja ili zloupotrebe pojedinaca ili institucija kada je u pitanju implementacija zakona o odbrani i službi u Oružanim snagama, ali i svih važećih podzakonskih akata nastalih iz ta dva zakona koji se tiču angažiranja OSBiH povodom obilježavanja 9. januara



"Načelnik Zajedničkog štaba zadužen je da do 2. februara dostavi cjelovit izvještaj s prijedlogom mjera ukoliko se utvrdi da je došlo do povreda zakona i zakonitosti", dodala je Pendeš.



Podvukla je da Oružane snage i Ministarstvo odbrane imaju gotovo 11.000 ljudi i svi su dužni poštovati zakone i zakonitosti, ali ona smatra da su njeni zamjenici uradili sve što je skladu sa zakonom.



Članovi Komisije primili su danas k znanju Informaciju Ministarstva odbrane BiH o dokumentu Pregled odbrane uz zaključak da ovo ministarstvo organizira za članove Komisije prezentaciju ovog dokumenta. Članica Komisije Dušanka Majkić (Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD) smatra da je nužno da ovo tijelo bude upoznato o Pregledu odbrane, što su prihvatili i ostali članovi Komisije. Ministrica Pendeš je kazala da Ministarstvo odbrane na ovom dokumentu radi transparentno i da ga je prvo, kao što procedure nalažu, dostavilo Predsjedništvu, a Komisija ima pravo da zatraži taj dokument. U raspravi o informaciji o realizaciji Operativnog plana za unapređenje sistema javnih nabavki u Ministarstvu odbrane BiH i Oružanim snagama BiH, Pendeš je naglasila da Ministarstvo radi na edukaciji ljudi da bi se unaprijedile procedure javnih nabavki. Izrazila je uvjerenje da će 2017. godina biti bolja i da će nalaz revizije biti pozitivniji, dodajući da Ministarstvo odbrane ne bježi od odgovornosti i da će učiniti sve da poboljša procedure javnih nabavki, na koje Ured za reviziju institucija BiH godinama stavlja zamjerke.



Komisija je danas k znanju primila i informaciju Ministarstva odbrane o godišnjem planu obuke i vježbi pripadnika i jedinica Oružanih snaga BiH u inozemstvu za 2017. godinu. U raspravi o ovoj tački dnevnog reda Pendeš je izrazila zadovoljstvo dostignutim stepenom interoperabilnosti Oružanih snaga BiH sa snagama NATO-a. Bez rasprave su usvojeni izvještaj Ministarstva odbrane o urušavanju dijela konstrukcije objekta Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH te informacija ovog ministarstva o produženju ugovora profesionalnim vojnim osobama. Također, su usvojeni izvještaj o radu Komisije za odbranu i sigurnost BiH za 2016. godinu i orijentacioni plan rada Komisije za ovu godinu.