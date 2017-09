Parlamentarci uskoro ponovo o akcizama, postoji prijedlog da povećanje bude manje od 15 feninga

Foto: Arhiv/Klix.ba

Pred državnim parlamentarcima bi se uskoro ponovo mogao pojaviti prijedlog o povećanju akciza na gorivo, a trenutno su u toku pregovori o podršci tim zakonskim izmjenama među poslanicima, a kako nezvanično saznajemo, postoji i prijedlog da se akcize povećaju za manje od 15 feninga, koliko je bio prvobitni prijedlog.

Pred državnim parlamentarcima bi se uskoro ponovo mogao pojaviti prijedlog o povećanju akciza na gorivo, a trenutno su u toku pregovori o podršci tim zakonskim izmjenama među poslanicima, a kako nezvanično saznajemo, postoji i prijedlog da se akcize povećaju za manje od 15 feninga, koliko je bio prvobitni prijedlog.

Bez povećanja akciza nema infrastrukturnih projekata. U tome su jednistvene vlasti u FBiH, ali i u entitetu Republika Srpska. Koplja se lome da nakon više od pola godine od aktueliziranja te teme konačno budu usvojene izmjene zakona koje će omogućiti da se povećaju akcize za 15 feninga.



Državni parlamentarci bi čak do kraja ovog mjeseca mogli na dnevnom redu imati to pitanje, a trenutno se vode brojni pregovori da se te zakonske izmjene konačno usvoje. Ipak, osim dosadašnjeg prijedloga da se akcize na gorivo povećaju za 15 feninga, postoji i ideja da se predloži povećanje akciza za čak manje od 10 feninga.



Ipak, sve analize ukazuju da je minimum ekonomske opravdanosti za povećanje akciza za 10 feninga, a da je optimalno 15 feninga.



Evidentno je da je povećanje akciza jedan od ključnih uslova za brojne finansijske aranžmane BiH, prije svega onaj s MMF-om, ali i aktiviranje četiri projekta iz Transportne zajednice je uslovljeno povećanjem akciza. Zbog toga brojni međunarodni zvaničnici u BiH mjesecima lobiraju da se povećaju akcize.



Tako su akcize bile jedna od tema jučerašnjeg sastanka zamjenika pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Hoyta Yeea s premijerom FBiH Fadilom Novalićem. Priliku da insistiraju na toj temi nisu propustili ni drugi zvaničnici na sastancima s domaćim političarima u posljednje vrijeme, među kojima su američka ambasadorica u BiH Maureen Cormack, specijalni predstavnik EU u BiH ambasador Lars-Gunnar Wigemark i drugi.



"Premijer Novalić je, govoreći o ovom zakonu, istaknuo da je to jedan od glavnih izvora finansiranja velikih infrastrukturnih projekata. Obostrano je konstatovano da bi usvajanje ovog zakona bilo poticaj daljem ekonomskom napretku Bosne i Hercegovine", kazao je Novalić nakon sastanka s Hoytom Yeejem.



Povećanje akciza do sada su podržavali zastupnici SDA, SBB-a, HDZ-a, dok su se tome protivili zastupnici SDP-a DF-a SDS-a i Nezavisnog bloka.



Ko će i da li će promijeniti mišljenje u odnosu na prvobitni stav o povećanju akciza i da li će neko biti "kupljen" saznat ćemo vjerovatno na prvoj narednoj sjednici na kojoj bude raspravljano o tom pitanju.