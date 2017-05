Parlament FBiH na tematskoj sjednici raspravlja o stanju u poljoprivredi

Foto: Arhiv/Klix.ba

Zastupnici u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH danas će na tematskoj sjednici raspravljati o stanju u poljoprivredi FBiH.

Riječ je sjednici koju je inicirala SBB-ova zastupnica Azra Hadžić, a koja je nedavno u razgovoru za Klix.ba kazala da je to jedini način da se entitetski parlamentarci upoznaju o pravim problemima koji tište domaće poljoprivrednike.



"Evidentna je činjenica da su se ti problemi u mandatu ministra Dedića još više nagomilali i inicijativu za tematsku sjednicu sam pokrenula kako bi i ministar došao i upoznao se o stanju. Veliko je nezadovoljstvo poljoprivrednika radom ministra Šemsudina Dedića i mi kao zastupnici to ne smijemo ignorisati. Na sjednici će svi koji nešto znače u ovom resoru imati priliku da iznesu probleme, ali i ponude rješenje. Ukoliko oni smatraju da je smjena ministra Dedića rješenje problema, onda je to pitanje za sve učesnike u vlasti koje se mora hitno razmotriti", kazala je Hadžić.



Na drugoj strani ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH Šemsudin Dedić ističe da će njegovi saradnici i on na tematskoj sjednici u srijedu prezentirati tačne podatke. Dodaje da ga od početka njegovog mandata nažalost prati 'bauk' prethodnika koji ne samo da je srozao ugled ministarstva već je i napravio neviđene propuste i dugove.



Kako kaže, otkad je preuzeo dužnost ministra, imao je 50 miliona maraka naslijeđenih dugovanja po osnovu poticaja, što je skoro jedan godišnji iznos budžeta ministarstva.



"Danas je ovaj dug znatno smanjen, a radimo i na osiguranju kontinuiteta isplata. Osim toga, sve do mog dolaska, djelovanje ministarstva bilo je skoro u potpunosti svedeno na direktna plaćanja, odnosno socijalnu pomoć poljoprivrednicima. Investicije u razvoj postojale su samo na papiru. Još 2015. godine za prijeko nam potrebne strukturne promjene u budžetu ministarstva nije bila predviđena nijedna marka. No, već u 2016. vidite boljitak. U razvoj smo prošle godine investirali devet miliona KM iz budžeta i 21 milion KM kredita. Do 2019. ukupne investicije kroz sopstvena i kreditna sredstva planiramo povećati na 70 miliona KM. Zahtjeve za moju smjenu ne shvatam ozbiljno, pogotovo zato što dolaze od predsjednice Odbora SBB-a USK Azre Hadžić", rekao je Dedić.