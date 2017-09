Papa Franjo ugostio Skaku: Čuvajte multikulturalnost Sarajeva

Foto: FENA

Delegacija Grada Sarajeva na čelu sa gradonačelnikom Abdulahom Skakom, a na poziv apostolskog nuncija u BiH Luigia Pezzutoa, boravi u posjeti Vatikanu.

Delegacija Grada Sarajeva na čelu sa gradonačelnikom Abdulahom Skakom, a na poziv apostolskog nuncija u BiH Luigia Pezzutoa, boravi u posjeti Vatikanu.

U delegaciji se pored gradonačelnika nalaze predsjedavajući Gradskog vijeća Igor Gavrić, zamjenici gradonačelnika Ivica Šarić i Milan Trivić, te bivši gradonačelnik Sarajeva Ivo Komšić.



Nakon održane opće audijencije, članovi delegacije su se susreli sa papom Franjom te zahvalili što podržava multietnički način života u Sarajevu i BiH. Papa Franjo je na to odgovorio da je to jedini i pravi put. Istakao je da smo svi braća, da on moli za nas, te pozvao da i mi molimo za njega, saopćeno je iz Gradske uprave Sarajeva.



Papa Franjo je, kako se dodaje, poručio da i dalje čuvamo multikulturalnost i multikonfesionalnost Sarajeva, po čemu je glavni grad Bosne i Hercegovine oduvijek bio poznat.



Gradonačelnik Skaka je prvi gradonačelnik Sarajeva koji je posjetio papu u Vatikanu.