Ivo Komšić nakon posjete Vatikanu: Druželjubivi papa Franjo voli Sarajevo i multietničnost

Ivo Komšić s papom Franjom na sarajevskom aerodromu (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Zajedno s Delegacijom Grada Sarajeva, a na poziv apostolskog nuncija u BiH Luigia Pezzutoa, bivši gradonačelnik Sarajeva Ivo Komšić imao je priliku susresti se treći put s papom Franjom. Kako kaže, u ugodnom druženju, razgovarali su o multietničnosti naše zemlje.

Prilikom posjete našoj zemlji prije dvije godine, Komšić je uručio papi Franji priznanje "Ključ Grada Sarajeva", čime je papi ukazana jedna od najvećih počasti Sarajeva i Sarajlija. Zbog toga, kaže Komšić, jako je zahvalan što je sadašnji gradonačelnik Grada Sarajeva Abdulah Skaka dobio priliku razgovarati s papom Franjom.



"Jedna velika svjetska molitva za mir bila je u Rimu posvećena našoj zemlji 1995. godine. Od tada Vatikan prati Sarajevo i ima konstantnu politiku prema Bosni i Hercegovini koju je utemeljio Ivan Pavao II. Vatikan je drugi po redu priznao BiH, poslije Bugarske. Papa Ivan je tada formirao Biskupsku konferenciju BiH što je jako važno za našu zemlju. Papa Franjo je nastavio ovu politiku i podržava cjelovitost naše države, njen multietnički i višereligiozni karakter", kazao je Komšić za Klix.ba.



Kao i prethodna dva puta kada se sreo s vrhovnim poglavarem katoličke crkve, Komšić ističe kako papa Franjo ni ovaj put nije krio svoju ljubav prema Sarajevu i BiH.



"Papa Franjo je jako druželjubiv, voli se družiti i nije konvencionalan do kraja. Vrlo ugodno je biti s njim, a posebno je ugodno jer zaista voli Sarajevo i multietničnost. U njegovoj ovogodišnjoj propovijedi povodom Uskrsa, papa je rekao kako je multietničnost dar Božiji. Kada vrhovni vjerski poglavar kaže da je nešto dar Božiji, onda je to nešto što se ne smije dirati i razarati jer je to grijeh prema Bogu", naglasio je Komšić.



Na pitanje da li je papa Franjo pričao o novoj posjeti BiH, Komšić se prisjetio rastanka s njim prije dvije godine na sarajevskom aerodromu.



"Pitao sam ga još tad kada će nam ponovo doći. Nasmijao se i rekao mi kako to nije baš lako. Vjerujem da ima drugih važnijih mjesta u svijetu koje on treba obilaziti, a ja se nadam kako će u svom životu naći još jednu priliku da obiđe BiH", zaključio je Komšić.



Podsjećamo, pored Komšića i Skake, Vatikan su iz Delegacije Grada Sarajeva posjetili i zamjenici gradonačelnika Ivica Šarić i Milan Trivić. Papa Franjo je poručio našim građanima da čuvaju multikulturalnost i multikonfesionalnost.