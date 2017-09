Bivši visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH Paddy Ashdown kazao je na nedavnom savjetovanju o Zapadnom Balkanu, a koji su organizovali engleski lordovi, kako se predsjednik bh. entiteta Republika Srpska Milorad Dodik može smiriti samo preko Beograda.

Bivši visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH Paddy Ashdown kazao je na nedavnom savjetovanju o Zapadnom Balkanu, a koji su organizovali engleski lordovi, kako se predsjednik bh. entiteta Republika Srpska Milorad Dodik može smiriti samo preko Beograda.

Ashdown je rekao da predsjednik SNSD-a ima njegovu sliku na zidu u koju zabada eksere.



"Ako želite da Milorad Dodik uradi nešto, to nećete postići tako što ćete biti nasilni iz Brisela, nego to moraju uraditi njegovi prijatelji iz Beograda", kazao je Ashdown.



Istakao je da se službenom Beogradu mora reći da Srbija neće postati članica Evropske unije sve dok ne bude provodila politiku EU u BiH.



"Također, moraju aktivno raditi na tome da se cijela stvar ne raspadne. To je ono što može pomaći", rekao je Ashdown.