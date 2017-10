U znak protesta zbog neusvajanja izmjena Zakona o transplantaciji organa/tkiva u FBiH, dijalizirani i transplantirani bolesnici u FBiH u više kantona počeli su jutros proteste.

Umiru pacijenti za koje ima spasa

Potreban samo potpis

Podrška pacijenata iz RS-a

Okupljanja su najavljena u Kantonu Sarajevo, Zeničko-dobojskom te u Tuzlanskom, a sutra i u Hercegovačko-neretvanskom kantonu.Smail Kurtović, potpredsjednik Udruženja dijaliziranih i transplantiranih bolesnika KS, kazao je da je najveći problem što nema transplantacija, što su zastarjeli aparati, a terapije neredovne i ne prate svjetske trendove.Kako je rekao, u BiH je ukupno 3.000 pacijenata na dijalizi, a godišnje se obavi od 20 do 25 transplantacija i taj broj se stalno smanjuje. Mnogo je onih koji čekaju transplantaciju i koji zbog neusvajanja izmjena i dopuna Zakona o transplantaciji organa/tkiva moraju plaćati liječenje negdje van granica BiH.Predsjednica Udruženja dijaliziranih i transplantiranih bolesnika KS Amela Šiljević naglasila je kako su današnji protesti vapaj svih pacijenata koji umiru, a mogu biti spašeni."Godinama čekamo na usvajanje zakona, a oni nas samo varaju. Jedno po jedno umiremo. Pacijenti žive po 30 godina na dijalizi. To nije život. Treba nam zakon da spasimo sve ove ljude. Ne vidim nikakvu smetnju da se taj zakon usvoji. Pacijenti su danas životno ugraženi, ljekari traže da se uključe na dijalizu, ali oni ne žele. Shvatite ljudi, ovo je vapaj svih pacijenata", istakla je Šiljević.Kako su nam kazali pojedini pacijenti ispred Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, ljekari su im ujutro tražili da se izjasne zašto ne žele na dijalizu te da potpišu tu izjavu."Nismo to željeli uraditi jer na taj način oni žele skinuti odgovornost sa sebe. Samo nas lažu, vrte prevare i razne podvale. Od ove države ja više nemam ništa", rekao nam je Rasim Jusić koji se proteklih dana priprema za transplantaciju bubrega koji će mu donirati njegova supruga.Tuzlanka Mevlida Marjanović na hemodijalizu ide već dvije godine. Ogorčeno nam priča kako je prvih godinu dana na dijalizu uspijevala doći na svojim nogama, ali danas je, kako kaže, zbog neadekvatnog liječenja prikovana za invalidska kolica."Osjećam se veoma teško. Nekvalitetna dijaliza razlog je mog invaliditeta. Ne znam da li su u pitanju aparati ili nešto drugo. Svjesna sam problema koji može nastati jer sam se danas skinula s hemodijalize, ali šta ću. Ništa mi bolje neće biti ni što ću ostati gore, a ovako će se možda stanje i promijeniti", dodala je Marjanović.Među dijaliziranim pacijentima u Tuzlanskom kantonu koji su jutros u znak protesta odbili priključiti se na aparat za hemodijalizu bila je i 32-godišnja Suada Husejnović-Kikanović koja se priprema za transplantaciju bubrega u Francuskoj."Već pola svog života sam ovisna o aparatu za hemodijalizu. Danas nisam željela otići na hemodijalizu jer želim podržati sve pacijente koji su u istom problemu. Dijaliziranje jednog pacijenta godišnje košta 80.000 KM, a na transplantaciju bubrega čeka dvije hiljade osoba. Za svoja prava se borimo od 2003. godine, a na političarima je samo da stave potpis", kazala je Husejnović-Kikanović.Iz Udruženja dijaliziranih i svih transplantiranih bolesnika TK kazali su da bi usvajanje izmjena zakona omogućilo povećanje broja transplantacija u FBiH."Želimo da vlastima ovo bude upozorenje i da im damo do znanja da ljudi umiru zbog nedonošenja zakona koji nas kasnije vodi u Eurotransplant program. To je jedino rješenje", izjavila je potpredsjednica Uruženja dijaliziranih i svih transplantiranih bolesnika TK Eldina Softić.Pacijentima iz TK danas su u Tuzli podršku pružili i predstavnici Udruženja transplantiranih i osoba koje čekaju transplantaciju, Nada iz Zvornika i Udruženja dijaliziranih Doboj."Pacijenti iz Republike Srpske su u istoj situaciji. Nadam se da će ovaj vapaj uroditi plodom i da će vlasti imati razumijevanja. Mada, poučeni ličnim iskustvom u RS-u znamo da oni nemaju mnogo razumijevanja. Ovo je posljednje upozorenje vlastima u BiH jer smo već u proceduri organizacije tzv. 'španskog modela' koji znači isključivanje svih pacijenata s aparata za hemodijalizu", istakla je Dragana Gligorić, predsjednica regionalnog Udruženja dijaliziranih i transplantiranih hroničnih bubrežnih bolesnika regije Doboj.I 200 pacijenata iz ZDK danas je odlučilo svoj život staviti na kocku kako bi nadležnima poslali poruku o značaju usvajanja izmjena Zakona o transplantaciji.Predsjednik Udruženja hroničnih bubrežnih bolesnika ZDK Muhamed Kadrić je izjavio da je njihov cilj da se do kraja godine usvoji izmjena Zakona o transplantaciji."Ako se ne usvoje izmjene Zakona o transplantaciji, veliki broj pacijenata neće imati normalan život i ostvarene snove o transplantaciji. Sve osim transplantacije je mučenje i patnja. Dijaliza koju imamo tri puta sedmično po četiri sata nas održava na životu, ali to nije ni približno životu kakav možemo imati s transplantacijom", poručio je Kadrić.U zeničkoj bolnici na dijalizu dolazi 70 pacijenata, a ostalih 130 je raspoređeno u dijaliznim centrima u Žepču, Kaknju i Visokom. Jedan od pacijenata u Zenici je Adil Safić koji je 20 godina na dijalizi."Isključivanje s aparata nam predstavlja opasnost po život, ali ako je ovo jedini način da im skrenemo pažnju, onda ćemo to uraditi. Ovo danas sigurno neće biti dovoljno nadležnima, ali ćemo se boriti do kraja jer je to jedini način da stanemo na zdrave noge", izjavio je Safić.Članovi Udruženja dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Federacije BiH i prošlogodišnjim protestima ispred sjedišta Parlamenta FBiH ukazali su na nužnost usvajanja izmjena zakona koji će omogućiti povećanje broja transplantacija u FBiH i bolje uvjete u dijaliznim centrima.