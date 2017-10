Osobe koje mucaju najvažnije je saslušati, njihovi najveći problemi su predrasude i ismijavanje

Širom svijeta danas se obilježava Međunarodni dan svjesnosti o mucanju (International Stuttering Awareness Day – ISAD) s ciljem podizanja svjesnosti o izazovima s kojima se suočavaju osobe koje mucaju. Tim povodom istražili smo koji su najveći problemi osoba koje mucaju i kako im trebamo pomoći.

Širom svijeta danas se obilježava Međunarodni dan svjesnosti o mucanju (International Stuttering Awareness Day – ISAD) s ciljem podizanja svjesnosti o izazovima s kojima se suočavaju osobe koje mucaju. Tim povodom istražili smo koji su najveći problemi osoba koje mucaju i kako im trebamo pomoći.

Razmjena iskustava i terapija

U BiH blizu 30.000 osoba mucaju

Ovaj dan zajednički obilježavaju osobe koji mucaju i njihove porodice te stručnjaci, logopedi, nastavnici, istraživači i ljekari koji se bave mucanjem. Na ovaj način javnosti se nastoji približiti i pojasniti problem mucanja i ostalih govornih mana.Mucanje je poremećaj govora u kojem je normalan tok govora prekinut čestim ponavljanjem ili produžavanjem govornih zvukova, slogova ili riječi zbog čega osoba ne može izgovoriti neku riječ. Prekidi u govoru mogu biti praćeni učestalim treptanjem očiju, drhtanjem usana i čeljusti ili drugim neobičnim oblicima ponašanja. Određene situacije, kao što su govor ispred više ljudi ili razgovaranje na telefon često pogoršavaju mucanje.S ciljem upoznavanja ljudi koji mucaju, razmjene iskustva i terapija te provođenja zajedničkih vježbi, u našoj zemlji je osnovana Facebook grupa Poveži se - Mucanje Balkan . Putem razmjene informacija kroz ovu grupe, mnoge osobe koje mucaju došle su do terapija koje su im pomogle prevazići poteškoće s mucanjem.Najveći problemi osoba koje mucaju su predrasude, ismijavanje i nerazumijevanje. Administrator Facebook grupe Poveži se - Mucanje Balkan rekao nam je kako su djeca koja mucaju najčešće predmet ismijavanja, ali se to dešava i starijim osobama."Često djeca u školi zadirkuju svoje vršnjake koji mucaju, imitiraju ih, rugaju im se i slično. Predrasuda također ima jako puno. Ljudo često misle da su ljudi koji mucaju manje inteligentni ili imaju neki drugi problem pa tako govore. Ustvari, osobe koje mucaju imaju nadprosječan IQ, što je pokazano u desetinama istraživanja. Predrasude i ismijavanje su obično plod nerazumijevanja jer mnoge osobe nisu nikad srele nekoga ko muca, pa ne znaju ništa o ovom problemu. Ljudi koji poznaju ili imaju u porodici nekoga ko muca, ponašaju se drugačije", kazao nam je administrator Facebook grupe Poveži se - Mucanje Balkan.Dalje nam iz ove grupe govore kako nema pravila o liječenju mucanja. Terapije nekome pomognu, a nekome ne, zbog čega je najvažnije da javnost prihvati ove osobe i pruži im pomoć."Za djecu je najkorisniji dobar odnos roditelja prema govoru. Ne treba ih prekidati, siliti da pričaju tečno ili pritiskati previše već ih saslušati šta imaju reći. Terapija je često korisna. Danas postoje različite vrste terapije i ako nešto ne radi, ne treba ustrajavati pri tome. Postoje i terapije preko Skypea na engleskom jeziku sa stranim stručnjacima. Bitan je i odnos logopeda prema djetetu, tako da roditelj treba dobro posmatrati i razmisliti je li terapija odgovarajuća. Za odrasle isto postoje terapije. Često jako dobra terapija bude govoriti što više i u situacijama kad nas je strah", pojasnili su nam iz grupe Poveži se - Mucanje Balkan.U svijetu je mnogo osoba koje mucaju, a koje su javni govornici, stand up komičari, uspješni advokati, čak i političari. Mnogi poznati su mucali ili još imaju povremeno taj problem, a to su Gibonni, Slaven Bilić, Joe Bidden, Bruce Willis, Emily Blunt...U našoj zemlji imamo blizu 30.000 stanovnika koji mucaju. Međutim, kompletan region, pa tako i BiH, ne posvećuje dovoljno aktivnosti kako bi se olakšao život osobama koje mucaju, dok u svijetu postoje mnoge organizacije koje nude čitav niz mogućnosti, pomoći i terapija za osobe s ovom poteškoćom."Mnogi opisuju da je najgore to što znate šta hoćete da kažete, ali ne znate kako se izraziti. To može stvoriti osjećaj žestoke frustracije i osoba se s tim mora boriti. Ali, izgleda da su naše tijelo i um puno adaptivniji i prilagodljiviji nego što mislimo, pa se razvije i neki sistem odbrane i ublažavanja toga. Osobe koje mucaju obično su strpljivije od ostalih", zključio je administrator grupe Poveži se - Mucanje Balkan za Klix.ba.Onaj ko nije imao priliku razgovarati s osobom koja muca, mora znati da je najvažnije saslušati osobe s ovim poteškoćama. Govor osobe koja muca možemo olakšati tako da ne izbjegavamo kontakt očima, smanjimo broj pitanja, pokažemo interes i omogućimo osobi dovoljno vremena za odgovor te da ne prekidamo i ne požurujemo govor osobe koja muca.