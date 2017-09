Osnovna škola "Ćamil Sijarić" u mjestu Nemila, koje je udaljeno oko 20 kilometara od Zenice, škola je s najviše učenika u Federaciji Bosne i Hercegovine. Iako je broj prvačića u proteklih nekoliko godina manji, u ovu školsku godinu upisalo se 1.380 učenika, a oko 1.900 učenika u jednoj školskoj godini je rekord koji ova škola drži.

