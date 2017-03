Osmomartovski pohod: Do vrha Trebevića pješači 70 žena

Jutros je 70 žena krenulo iz Sarajeva na osmomartovski pohod do vrha Trebevića.

Ispred Zemaljskog muzeja učesnice pohoda pod nazivom "100 žena na Trebević" krenule su autobusima do starta pohoda Ravne (Prvi šumar) odakle su počele pješačenje pravcem Dobre vode- planinarski dom Vaso Miskin Crni do najvišeg vrha Trebevića - Sofe na 1.629 metara nadmorske visine.



Današnji osmomartovski pohod je četvrti po redu što ga u Sarajevu organiziraju Planinarski savez Kantona Sarajevo i Stanica planinarskih vodiča Sarajevo.



Vodiči pohoda iz sarajevske Stanice vodiča su Hasna Smječanin, Dženita Merdan i Nizana Obhođaš.



Po povratku sa uspona žene će se uz ručak družiti u objektu FIS na Trebeviću, gdje će ih organizatori dočekati tradicionalnim osmomartovskim cvijetom karanfila.



"Uprkos oblačnom vremenu te najavljenoj tokom dana kiši i vjetru 70 žena je jutros krenulo do vrha Trebevića, kako bi višesatnim pješačenjem i druženjem obilježile svoj dan na zdrav i aktivan način", rekao je u izjavi za Fenu sekretar Planinarskog saveza Kantona Sarajevo Selver Ajrulahi.



Međunarodni dan žena se "planinarski" u Sloveniji obilježava pohodom "100 žena na Triglav", a u Hrvatskoj je to uspon "100 žena na vrh Mosora".



Planinarski savez Kantona Sarajevo i Stanica planinarskih vodiča Sarajevo prvi su put organizirali pohod "100 žena na Trebević" u martu 2014. godine.