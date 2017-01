Nedovoljna budžetska sredstva za opremanje laboratorija i zapošljavanje stručnog kadra - osnovni su problem Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja Bosne i Hercegovine od njenog nastanka, ističe direktorica Ljiljana Trišić.

"Kao relativno mladu instituciju, koja postoji osam godina i koja je značajan dio egzistiranja provela na budžetskoj rezervi ili privremenom finansiranju, Agenciju moratorij na zapošljavanje pogađa u najvećoj mjeri", upozorava ona u intervjuu Srni.



U posljednje vrijeme to se posebno nepovoljno odražava na njen projektovani razvoj.



"Dobijemo novac za opremanje, ali ne možemo da zaposlimo stručni kadar koji će raditi na kupljenoj opremi", ističe Trišić.



Ona navodi da je Agencija imala sreću, odnosno neophodno razumijevanje Vijeća ministara BiH, da nedugo poslije osnivanja dobije vlastiti prostor.



Trišić je zadovoljna radom Agencije u prošloj godini, mada se, kako smatra, moglo i više uraditi, posebno na polju akreditacije, koja je uslov za međunarodnu razmjenu podataka u oblasti forenzike.



"Očekivali smo da će do kraja 2016. godine Agencija, odnosno određeni broj njenih laboratorija, biti akreditovan, ali nešto iz subjektivnih, a nešto iz objektivnih razloga ta aktivnost je prolongirana u ovu godinu", objašnjava ona.



Kada je riječ o međunarodnim projektima, Agencija podržava sve projekte IPA i nastoji da se dobro pripremi i doprinese projektima čija je realizacija, bilo u pogledu nabavke sofisticirane opreme ili organizovanja stručne edukacije, veoma važna.



"Nadamo se skoroj nabavci i isporuci dijela opreme za sigurnosno područje, odnosno zonu vještačenja, putem IPA 2013", navodi Trišić.



Polovinom prošle godine počela je rad Laboratorija za analizu DNK - izuzetno značajan moderni forenzički kapacitet.



To je najbrža i najpouzdanija vrsta vještačenja, ali je istovremeno vrlo skupa, pa je ne bi trebalo ni zloupotrebljavati za analizu, ukoliko je krivično djelo moguće riješiti primjenom jednostavnijih metoda.



Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja, kao budžetska institucija BiH, ne naplaćuje svoje usluge.



Trišić napominje da su zaposlena dva analitičara - vještaka DNK, dok je u fazi odobravanja i zapošljavanje trećeg, ali bi u ovom trenutku bilo neophodno zaposliti i bar jednog tehničara laboranta.



Ona navodi da je laboratorija cijele prošle godine bila pod stručnim mentorstvom eksperata iz forenzičkog centra MUP-a Slovenije, te da se taj vid saradnje nastavlja i u ovoj godini.



U toku je priprema tematske forenzičke radionice, što je planirano za kraj februara, u organizaciji Instrumenta Evropske komisije za tehničku pomoć i razmjenu informacija (TAIEX), a uz učešće predstavnika policijskih, forenzičkih, tužilačkih i sudskih organizacija iz BiH i forenzičkih eksperata iz zemalja okruženja i EU.



Prioritet za ovu godinu jeste povećanje broja i kvaliteta vještačenja, a to podrazumijeva i akreditaciju.



Trišić podsjeća da je krajem 2015. godine opremljena i spremna za određenu vrstu vještačenja Laboratorija za daktiloskopska vještačenja, te da su kadrovi prošli neophodnu obuku, ali iz određenih razloga još nije počela sa radom.



"Njeno puštanje u rad zadatak je na kojem je Kolegij cijele prošle godine insistirao, te nam je i to jedan od prioriteta", kaže ona.