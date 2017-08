Komemoracijom u Narodnom pozorištu Mostar se večeras prisjetio lika i djela prije dva dana preminulog Radmila Brace Andrića, bivšeg gradonačelnika i uspješnog društveno-političkog radnika.

Komemoracijom u Narodnom pozorištu Mostar se večeras prisjetio lika i djela prije dva dana preminulog Radmila Brace Andrića, bivšeg gradonačelnika i uspješnog društveno-političkog radnika.

O preminulomAndriću s velikim emocijama govorili su prijatelji i saradnici Sead Đulić, Milan Jovičić, Miralem Džajo, Alija Behram, a u ime gradonačelnika Mostara obratila se glavna savjetnica Radmila Komadina.



"Kad sa životne scene odlazi bilo koji čovjek razlog je za tugu, kad odlazi prijatelj bol preovladava, kad odlazi gromada od čovjeka ostaje krik, kad odlazi gorostas od borca za pravdu, istinu, ljudskost, ostaje ogromna praznina, kad odlazi čovjek koji je sve to istovremeno, onda nema riječi, preovladava tuga, bol, krik i praznina istovremeno. Od saznanja da je otišao naš Braca sam sebi ponavljam istinu da sam u kratkom periodu izgubio veći broj prijatelja i bliskih saradnika, ljudi bez kojih je teško zamisliti Mostar nakon njih, tako bih parafrazirao jednog prijatelja i rekao, kad vidim ko sve ode, strah me je ostati", kazao je Sead Đulić, predsjednik SABNOR-a Grada Mostara.



Đulić je okupljenom mnoštvu obećao nastavak zajedničke borbe za obnovu Partizanskog spomen groblja, borbe koje je ostala iza pokojnog Andrića.



Najemotivnije o Radmilu Braci Andriću govorio je bliski prijatelj i saradnik Milan Jovičić, koji je tužnom skupu prenio cijeli niz zajedničkih doživljaja u pedesetak godina zajedničke borbe od Skupštine SFR Jugoslavije do Gradskog vijeća Grada Mostara.



Pokojni Andrić bio je istaknuti član izviđačkog pokreta, jedan od osnivača organizacije na nivou Bosne i Hercegovine i predsjednik Saveza izviđača Jugoslavije. O tom dijelu Andrićeva angažmana govorio je Miralem Džajo, član Odreda izviđača Mostara.



Nosilac je mnogih odlikovanja i priznanja, a Centar za mir i multietničku saradnju Mostar za njegov doprinos uspostavi mira i suživota dodijelio mu je 2014. godine priznanje Mimar mira. Od uvaženog člana i saradnika ispred Centra za mir i Udruženja građana Mostarski krug oprostio se Alija Behram.



"Od svega u njegovom angažmanu izdvojio bih ključnu dimenziju, njegov odnos prema Mostaru za kojeg je malo je reći živio i disao, istinski rodoljub i patriota. Radmilo je ostao vjeran idejama koje je cijelo vrijeme svog života prepoznavao baš u njegovom i našem Mostaru, ideje jedinstva, slobode, zajedništva, antifašizma, kosmopolitizma, dobrog komšiluka, solidarnosti koje su ovdašnji ljudi stoljećima poput najljepšeg veza istkali u samom biću svog otvorenog i slobodarskog grada", kazao je Behram.



U ime gradonačelnika Grada Mostara od pokojnog Radmila Andrića oprostila se glavna gradska savjetnica Radmila Komadina. Komadina je istakla Andrićev cjeloživotni napor na izgradnji grada po mjeri svih njegovih žitelja.



Posljednji ispraćaj Radmila Brace Andrića će se obaviti u subotu 2. septembra u 16 sati na Gradskom groblju Sutina, a sahrana je u 17 sati na Pravoslavnom grublju Bjelušine.